Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda "gurup vakti" görsel şöleni - Son Dakika

Türkiye'nin sınırları itibarıyla en büyük ikinci milli parkı olan Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda gurup vakti, izleyenlere adeta görsel şölen sunuyor.

Beyşehir ilçe merkezinde, gün batımını izlemek isteyenler her gün güneşin battığı anlarda soluğu kıyı kesimlerde alıyor.

Aşk Adası, Vuslat Parkı kıyısı, İçerişehir Mahallesi sahilinin yanı sıra Eşrefoğlu Köprüsü de güneşin batışının en güzel izlendiği yerler arasında gösteriliyor. Bu anın tadını çıkarmak isteyenler, güneşin batışını izlemek ya da fotoğrafını çekmek için bu kıyılarda gurup vakti yerini alıyor.

Güneşin battığı kısa süreli anlarda göl yüzeyi de kızılın farklı tonlarıyla renk cümbüşüne dönüyor.

Güneşin battığı anlarda gezinti turuna çıkan tekneler ile ağ mesaisinden limanlarına dönen balıkçı tekneleri ise fotoğrafseverlere görsel malzeme oluşturuyor.

Bu anlar, ortaya adeta kartpostallık görüntüler çıkarıyor.