Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda kartpostallık kış manzaraları - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük ikinci milli parkı olan Beyşehir Gölü Mili Parkı, kar yağışının ardından kıyı kesimleri de buz tutunca ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

İrili ufaklı 33 adanın bulunduğu Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda kar yağışı sonrası bembeyaz bir görüntüye bürünen adalar da görenleri adeta büyülüyor.

Beyşehir Fotoğraf Topluluğu (BEYFOT) Başkanı Seyit Konyalı, Beyşehir Gölü Milli Parkı'nın her mevsim farklı bir güzellik yansıttığını belirtirken, kış mevsiminde de fotoğraf tutkunları için bir çekim merkezi haline dönüştüğünü söyledi.

Beyşehir ilçe merkezinde fazla kar yağışı olmamasına rağmen hava sıcaklıklarının eksi 8'lere düşmesi neticesinde göl kıyılarında yer yer buz tabakasını görebilmenin mümkün olduğunu ifade eden Konyalı, "Beyşehir merkezde kar örtüsü yok ama göle kıyısı olan Yeşildağ mahallesi ve çevresinde yarım metrenin üzerinde kar var. Burada karşıdan gördüğümüz adalar da yağan karla birlikte bembeyaz olmuş. Buz tutan kıyılar ve bembeyaz görüntüsüyle adalar adeta kartpostallık görüntüler sergiliyor. Balıkçıların da bu soğuklara rağmen mesaisini sürdürmesiyle birlikte biz fotoğrafçılar olarak sahaya çıktık. Çok güzel fotoğraflar çektik tabiatta. Görülmeye değer güzellikler sunuyor Beyşehir'in bu tarafları da." diye konuştu.