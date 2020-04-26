Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda kuş cıvıltıları yükseliyor - Son Dakika

Türkiye'nin sınırları itibariyle en büyük ikinci büyük milli parkı olan Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda, ilkbahar mevsimi ile birlikte kuş cıvıltıları artmaya başladı.

Aynı zamanda Türkiye'nin önemli kuş cennetleri arasında gösterilen milli parkta yaşam süren su kuşları, göl kıyılarında sazlık kesimlerde besin arayışlarını sürdürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla alınan önlemler kapsamında yurt genelinde getirilen sokağa çıkma yasağı Beyşehir'de devam ederken, kent merkezindeki göl kıyıları da büyük bir sessizliğe büründü.

Yürürlüğe giren kısıtlamalar nedeniyle sahil boyu ve parklar boş kalırken, göl kıyılarında özgürce kanat çırpan, sularda yiyecek arayışına giren su kuşları ortaya çıkan sessizliğin tadını çıkarıyor.

Kıyı kesimlerde sazlıklar arasında gezinen balıkçıllar, karabataklar, dalağan ve diğer türler yoğun olarak gözlenirken, bu türlerin göl sularına sık sık dalarak balık avlamaya çalışmaları dikkat çekiyor.