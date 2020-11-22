Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda sonbahar manzaraları - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölünü bünyesinde barındıran Beyşehir Gölü Milli Parkı, sonbaharın son günlerinde doyumsuz manzaralar ortaya çıkarıyor.

Türkiye'nin her mevsim çok sayıda ziyaretçi çeken ve sınırları itibariyle en büyük milli parklarından birisi olan Beyşehir'de, Kasım ayının son günlerinde ağaçlar sararıp yerlere dökülen yaprakların oluşturduğu görseller, güzelliğiyle görenleri adeta büyülüyor.

Bölgede iyice soğuyan ve yüksek kesimlere yağan kar sonrası sonbahar da son görsel sunumunu gerçekleştiriyor. Bazı yerlerde sonbahar mevsiminin güzelliği izlenebilirken, bazı yerlerde ise ağaçlar dökülen yapraklarıyla dikkat çekiyor.

Ziyaretçiler, göl kıyılarındaki sahil yolunda ve parklarda yürüyüşe çıkarak ya da bisikletiyle pedal çevirerek doğanın keyfini çıkarırken, sonbaharın en güzel renklerini içinde barındıran milli park alanındaki kameriyelerde oturup göl sularını izlerken bol bol oksijen depoluyor.