Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda Su Kuşları Sayılıyor

Türkiye'nin en büyük ikinci milli parkı olan kuş cenneti Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda ocak ayının başında başlayan 2019 yılı kış ortası kuş sayımının sürdüğü bildirildi.

Türkiye'nin en büyük ikinci milli parkı olan kuş cenneti Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda ocak ayının başında başlayan 2019 yılı kış ortası kuş sayımının sürdüğü bildirildi.



Alınan bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Konya İli 8'inci ve Burdur İli 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yürütülen kuş sayımına kuş uzmanları da katılıyor.



Türkiye genelinde her yıl 12 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen kış ortası kuş sayımı çalışmaları, sulak alanlardaki su kuşu değişimleri mevsimsel olarak izlenerek, önemli ölçüde veri elde edilmesine imkan sağlamak amacıyla yapılıyor.



Bu kapsamda yürütülen çalışmalara Beyşehir Gölü Milli Parkı da dahil ediliyor.



Beyşehir Gölü Milli Park alanında ocak ayının ilk haftasında başlayan ve halen devam eden kış ortası kuş sayımları, oluşturulan 4 farklı ekip tarafından teleskop ve dürbünlerle gerçekleştiriliyor.



Beyşehir Gölü Milli Parkı'na hakim noktalara yerleşen ekipler, gün doğumunda başlayan mesaisini akşam gün batımı saatine kadar sürdürüyor.



Göl içerisinde, kenarlarında ve sazlık alanda yaşam süren türler tesbit edilerek sayım yapılıyor.



Beyşehir Gölü Milli Parkı'nın kuş cenneti niteliğindeki değişik türleri barındıran ve kuşlar için önemli üreme alanı olarak kullanılan Kızkalesi Adası da bu kapsamda karşı kıyılardan teleskoplar yardımıyla taranarak kuş varlığı ortaya çıkarılıyor.



Çalışmaların tamamlanmasının ardından Beyşehir Gölü Milli Parkı'nın da aralarında bulunduğu Türkiye'nin birçok yerindeki sulak alanda yaşam süren kuş varlığının 2019 yılı verileri ortaya çıkarılmış olacak.

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