Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda yaşayan kuş türlerinin sayımı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda yaşayan kuş türlerinin sayımı yapıldı - Son Dakika

Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda yaşayan kuş türlerinin sayımı yapıldı

6 saat önce

Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda yaşam süren kuş türlerinin sayımı yapıldı.

Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda yaşayan kuş türlerinin sayımı yapıldı, System.String[]

Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda yaşam süren kuş türlerinin sayımı yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Konya Şubesi ekiplerinin yanısıra konunun uzmanı gönüllüler tarafından gerçekleştirilen 2020 yılı kış ortası kuş sayımında, milli park sahasında yaşam süren türler sayıldı.

Türkiye genelinde her yıl kış döneminde gerçekleştirilen kış ortası kuş sayımı çalışmaları, sulak alanlardaki su kuşu değişimleri mevsimsel olarak izlenerek, önemli ölçüde veri elde edilmesine imkan sağlamak amacıyla yapılıyor.

Çalışmalarda ekipler sayımı göl içerisinde, kenarlarında ve sazlık alanlarda teleskop ve dürbünlerle gerçekleştiriyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Beyşehir Gölü Milli Parkı'nın da aralarında bulunduğu, Türkiye'nin birçok yerindeki sulak alanlarda yaşam süren kuş varlığı 2020 yılı verileri ortaya çıkarılmış olacak.

Beyşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:34 Kaynak: AA
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