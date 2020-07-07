Beyşehir Gölü Milli Parkı'ndaki Leylekler Vadisi'ne ziyaretçi ilgisi artıyor - Son Dakika

Beyşehir Gölü Milli Parkı'ndaki Leylekler Vadisi'ne ziyaretçi ilgisi artıyor

- Beyşehir Gölü Milli Parkı'ndaki Leylekler Vadisi'ne ziyaretçi ilgisi artıyor Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan 'Leylekler Vadisi'ne yaz mevsiminin ortasına gelinmesiyle birlikte ziyaretçi ilgisi artıyor.

- Beyşehir Gölü Milli Parkı'ndaki Leylekler Vadisi'ne ziyaretçi ilgisi artıyor

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KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan 'Leylekler Vadisi'ne yaz mevsiminin ortasına gelinmesiyle birlikte ziyaretçi ilgisi artıyor.

Türkiye'nin en büyük leylek kolonilerinden birisine ev sahipliği yapan Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda, Beyşehir'in göle kıyısı bulunan Yeşildağ Mahallesi sınırları içerisinde yer alan "Leylekler Vadisi", ilkbahar ve yaz döneminde yüzlerce leyleği ağırlıyor. Mart ayının gelmesi ile birlikte yerleşim merkezindeki mezarlık alanda bulunan ardıç ağaçlarının üzerindeki yuvalarına göç eden leylekler, bahar ve yaz dönemini burada geçiriyor. Üreme döneminin ardından yumurtadan çıkan yavrular ise buradaki yuvalarda ebeveynleri tarafından getirilen yiyeceklerle beslenip büyüyüp gelişimini tamamlıyor. Bugünlerde yetişkin leylekler, yavrularının beslenmesi amacıyla sık sık ayrıldıkları yuvalara yiyecek taşıyabilmek için gün içerisinde yoğun bir mesai yapıyor. Önümüzdeki günlerde başlayacak uçuş talimlerini tamamlayıp kanat çırpmayı ve uçmayı öğrenecek yavru fertler, ebeveynleri ile birlikte Ağustos ayının sonlarına doğru ilkbahar döneminde geldikleri daha sıcak ülkelere tekrar toplu olarak göç etmeye başlayacak.

Öte yandan, vadideki yuvalarda bulunan ve sevimlilikleriyle dikkat çeken yavru leylekler de bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgi odağı haline geliyor. Vadiye Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan seyir kulesine çıkan ziyaretçiler, alanda yaşam süren göçebe kuşları gözlemleyip, yakından fotoğraflama imkanı bulabiliyor. Doğa ve fotoğraf severler burada hakim bir alandan göçebe kuşların fotoğrafını çekebilmek için bol bol mesai yaparken, birlikte geldikleri aile fertleri ya da arkadaşları ile özçekimler yaparak sosyal medya hesaplarından da paylaşabiliyor. Leylekler Vadisi, yuvaların yakınına kurulan canlı yayın kameraları vasıtasıyla dünyanın her yerinden internet ortamında da izlenebiliyor.

Leylekler Vadisi'nin ziyaretçilerinden Yusuf Güden, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki çağrısına uyarak merak ettiği alana ailesiyle birlikte geldiğini belirterek, "Bir ziyaret edelim dedik. Burası çok güzelmiş. Ben bu kadar leyleği bir arada göreceğimi beklemiyordum. Epey bir leylek yuvası var. Doğa harikası bir yer. Yavru leylekleri de ilk kez yuvalarında böylesine yakından görme imkanı bulduk. Görmeyen herkes burayı ziyaret edip mutlaka görmeli" ifadelerini kullandı.

Ziyaretçi Mustafa Güden de, internetten görüp geldikleri vadide leyleklerin bu kadar güzel bir manzara oluşturabileceğini tahmin etmediğini dile getirerek, "Kuleye çıktığımızda manzara muhteşem oldu. Gerçekten çok güzel bir yermiş" diye konuştu.

Şanlıurfa'da öğretmenlik yaptığını belirten ziyaretçilerden Adem Akkuş da, leylekler vadisinin sürekli ziyaret ettiği mekanlardan birisi olduğunu belirterek, arkadaşlarına da görmesi yönünde hep tavsiyelerde bulunduğunu söyledi.

Beyşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 12:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beyşehir Gölü Milli Parkı'ndaki Leylekler Vadisi'ne ziyaretçi ilgisi artıyor - Son Dakika
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