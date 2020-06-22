Beyşehir Gölü Milli Parkı'nın engelli öğrencilere tanıtılması projesi - Son Dakika

Beyşehir ilçesinde, hayata geçirilecek proje ile aynı zamanda doğal sit alanı olarak da koruma altında bulundurulan Beyşehir Gölü Milli Parkı ve doğasının engelli öğrencilere tanıtılmasının planlandığı bildirildi.

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ar-ge uzmanı Metin Yılmaz, yaptığı açıklamada, Beyşehir Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile ortaklaşa hazırlanan proje ile Beyşehir doğasının engelli öğrencilere tanıtılacağını söyledi.

Proje çerçevesinde, engelli öğrencilere türü yok olma tehlikesi altında olan canlılar ile bölgedeki doğal dokunun tanıtılmasının hedeflendiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, yöremizde bu güne kadar bu yönde yapılmış olan münferit çalışmalardan da yararlanılmak suretiyle, proje alanı olarak belirlenen Yeşildağ– Kurucuova arasındaki bölgede bulunan floranın, envanteri çıkartılarak bitki, balık, kuş ve diğer canlı türleri fotoğrafları bir katalogda toplanacaktır. Ayrıca, proje kapsamında hassas türlerin bulunduğu yerlere proje katılımcısı engelli gençlerle, eğitmenler, doğa yürüyüşçüleri ve üniversite öğrencileriyle ziyaretler gerçekleştirilecektir. Beyşehir'de doğa ziyaretlerinde engelli gençlerle, ANFODER gönüllüleri eğitmenler ve üniversite öğrencileri fotoğraflar ve videolar çekerek basılı materyalleri inceleyerek Beyşehir'in doğa zenginlikleri ortaya konacaktır. Toplanan veriler, fotoğraf, bitki örnekleri vs. il genelinde ve yurt genelinde zihinsel engelli ve down sendromlu gençlerin de içinde bulunacağı bir yaklaşımla tanıtılacaktır. Dolayısıyla engellilik konusunda oluşturulacak farkındalık çevre konusundaki farkındalıkla birlikte çalışılacaktır.

Ayrıca Proje kapsamında, Beyşehir Gölü'nün nesli tehlike altındaki balık türleri ile bu bölgede bulunan bitkileri, leylekler vadisinde bulunan leylekleri ile Akçabelen fasulyesi gibi ürünler incelenecek ve proje etkinlikleri ile tanıtım faaliyetlerinde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bu çerçevede, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Küresel Çevre Fonu (GEF), Küçük Destek Programı (SGP), UNDP 6.Çevre Koruma Programı ile Dedegöl dağlarındaki endemik bitki türleri ve yöreye özgü endemik balık türlerinin korunması da planlanıyor."