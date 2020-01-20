Beyşehir Gölü Milli Parkı saz delicelerinin meskeni oldu - Son Dakika

Beyşehir Gölü Milli Parkı son yıllarda yırtıcı kuşlardan saz delicelerinin de yaşam alanı haline geldi.

Türkiye'nin sınırları itibariyle en büyük ikinci milli parkı olan Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda çok sayıda yırtıcı yaşam sürüyor. Bunların içerisinde en çok görüleninin ise "saz delicesi" olduğu belirtiliyor.

Sazlık alanlarla kaplı göl kıyılarında beslenimini sürdüren saz deliceleri, küçük memeliler ve kuşlar dahil olmak üzere sürüngenler, balıklar ve böcekler ile besleniyor. Diğer birçok etçil hayvan gibi leşle de beslenebildiği belirtilen saz deliceleri, Beyşehir'de göl kıyılarındaki sazlıklar arasında gözleniyor.

Sazlıklar üzerinde uçan deliceler, avını gördüğünde sazların arasına hızlıca dalarak yakalamaya çalışıyor. Bu şekilde beslenimini sağlıyor.

Kuş fotoğrafçısı Mustafa Öztemiz, kuş cenneti olarak nitelendirilen Beyşehir Gölü Milli Parkı'nın çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yaptığını söyledi.

Bunca zengin kuş potansiyeline sahip milli park sahasında kendisinin de hobi olarak profesyonel makinelerle kuşların fotoğraflarını çektiğini anlatan Öztemiz, şunları kaydetti:

"Her türlü kuş türünün fotoğraflarını çekmeye çalışıyorum. Bunlar arasında yırtıcılar da bulunuyor. Özellikle son yıllarda bölgemizdeki sazlık alanların genişliği nedeniyle saz delicesi popülasyonunda artış gözlüyoruz. Tüm yırtıcılar gibi soyları tehdit altında olan ve yasa dışı ile kaçak avcılığın soylarını tehdit ettiği saz delicelerini fotoğraflamak için göl kıyılarındaki sazlık alanlarda mesai yapıyoruz."