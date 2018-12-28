Beyşehir Gölü Milli Parkı Udgp İstişare Toplantısı
1 saat önce
Konya'da düzenlenen istişare toplantısında yapım çalışmaları devam eden Beyşehir Gölü Milli Parkı Uzun Devreli Gelişim Planı masaya yatırıldı.
Konya
'da düzenlenen istişare toplantısında yapım çalışmaları devam eden Beyşehir
Gölü Milli Parkı Uzun Devreli Gelişim Planı masaya yatırıldı.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü'nde Bölge Müdürü Tuğrul Şahin başkanlığında düzenlenen toplantıda Beyşehir Gölü Milli Parkı Uzun Devreli Gelişim Planı'nın yapım çalışmaları ele alındı.
Toplantıda, Seydişehir
ilçesindeki Kuğulu Tabiat Parkı Gelişme Planı'nın da Genel Müdürlük tarafından onaylandığı belirtildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:18 Kaynak: AA
MÜSİAD, Milli Piyango'nun Adının Değiştirilmesi İçin Çağrı Yaptı
Kamu Konutlarının 2019 Yılı Kira Bedelleri Belirlendi
MÜSİAD ve UTESAV, Milli Piyango'dan 'Milli' Kelimesinin Çıkarılması İçin Rapor Hazırladı
Barda Çalışan Eşini Öldüren Kocadan İtiraf: Bana Başka Erkeklerle Öpüştüğü Fotoğrafları Gösterdi