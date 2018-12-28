Son Dakika Haberleri: Beyşehir Gölü Milli Parkı Udgp İstişare Toplantısı

Beyşehir Gölü Milli Parkı Udgp İstişare Toplantısı

1 saat önce

Konya'da düzenlenen istişare toplantısında yapım çalışmaları devam eden Beyşehir Gölü Milli Parkı Uzun Devreli Gelişim Planı masaya yatırıldı.

Beyşehir Gölü Milli Parkı Udgp İstişare Toplantısı, System.String[]
Konya'da düzenlenen istişare toplantısında yapım çalışmaları devam eden Beyşehir Gölü Milli Parkı Uzun Devreli Gelişim Planı masaya yatırıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü'nde Bölge Müdürü Tuğrul Şahin başkanlığında düzenlenen toplantıda Beyşehir Gölü Milli Parkı Uzun Devreli Gelişim Planı'nın yapım çalışmaları ele alındı.

Toplantıda, Seydişehir ilçesindeki Kuğulu Tabiat Parkı Gelişme Planı'nın da Genel Müdürlük tarafından onaylandığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:18 Kaynak: AA

Konya, Beyşehir, Güncel
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