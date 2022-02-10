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Beyşehir Gölü'nde adada mahsur kalan küçükbaş hayvanlar teknelerle tahliye edildi - Son Dakika

Beyşehir Gölü'nde adada mahsur kalan küçükbaş hayvanlar teknelerle tahliye edildi

10.02.2022 14:43
Beyşehir Gölü'nde adada mahsur kalan küçükbaş hayvanlar teknelerle tahliye edildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, adada mahsur kalan küçükbaş hayvanlar, balıkçı tekneleriyle karşı kıyıya taşındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, adada mahsur kalan küçükbaş hayvanlar, balıkçı tekneleriyle karşı kıyıya taşındı.

Beyşehir Gölü'nün Hacıakif Adası'na yaz döneminde otlatılmak amacıyla bırakılan küçükbaş hayvanlar, gölün donmasıyla karşı kıyılardaki ağıllara uzun süre götürülemedi.

Kuzulama dönemi gelmesiyle hayvanlar, zor şartlar altında balıkçı tekneleriyle Yeşildağ Mahallesi İskele mevkisindeki kıyıya nakledildi.

Bir oğlak da üşümemesi için soba kurulan kulübeye alınarak ısıtılmaya çalışıldı.

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Beyşehir Gölü, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyşehir Gölü'nde adada mahsur kalan küçükbaş hayvanlar teknelerle tahliye edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyşehir Gölü'nde adada mahsur kalan küçükbaş hayvanlar teknelerle tahliye edildi - Son Dakika
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