Beyşehir Gölü'nde avcılara denetim - Son Dakika
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Beyşehir Gölü'nde avcılara denetim

6 saat önce

Beyşehir Gölü'nde iskelede boy limiti altında ve limit sayısının çok üzerinde yavru tatlı su levreği avı yaptığı öne sürülen 3 oltacıya 3 bin lira idari para cezası uygulandı.

Beyşehir Gölü'nde iskelede boy limiti altında ve limit sayısının çok üzerinde yavru tatlı su levreği avı yaptığı öne sürülen 3 oltacıya 3 bin lira idari para cezası uygulandı.

Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı'nın hemen girişindeki halk arasında "jandarma burnu" olarak bilinen göl kıyısındaki iskele üzerinde olta ile balık avlayanlara yönelik olarak denetim yaptı. İskele üzerinde yapılan olta avı esnasındaki kontrollerde göl sularına olta atarak avlandığı belirlenen ve kovaların içerisine alıkonulan çok sayıda yavru levrek balığı tespit edildi. Tatlı su levreklerinin çok küçük yavru ve büyüme çağında olduğunu belirleyen ekipler, yapılan ölçümlerde 26 santimden küçük olmaması gerekirken 10-15 santim arasında boya sahip olduğunu saptadıkları yaklaşık 60 balığa el koydu. Balıklardan canlı olanlar ise göl sularına tekrar bırakıldı.

Üç olta avcısına boy limiti altında balık avladığı ve limitlerin üzerinde çok sayıda balık tuttuğu gerekçesiyle kişi başı 500 lira idari para cezası kesildi. Olta avının yapıldığı göl kıyılarının milli park alanı olması sebebiyle ceza iki katı olarak uygulanarak toplamda 3 bin lira olarak uygulandı.

(Ali Rıza Önses/İHA)

Beyşehir Gölü'nde avcılara denetim

Beyşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:05 Kaynak: İHA
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