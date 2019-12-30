Beyşehir Gölü'nde avlanma faaliyetlerine kar molası - Son Dakika
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Beyşehir Gölü'nde avlanma faaliyetlerine kar molası

6 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, gece saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı göl kıyılarında avlanma faaliyetlerinin durmasına neden oldu.

Beyşehir Gölü'nde avlanma faaliyetlerine kar molası, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, gece saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı göl kıyılarında avlanma faaliyetlerinin durmasına neden oldu.


İlçe genelinde aralıksız olarak devam kar yağışı nedeniyle geçimini Beyşehir Gölü'nden temin eden balıkçılar av faaliyetlerine ara verdi. Kar yağışı dolayısıyla içerisi karla dolan tekneler kıyıdaki limanlarda bekletilirken, balıkçılar da teknelerinde kar temizliği yapabilmek ve yeniden faaliyete başlayabilmek için yağışının durmasını bekliyor. Beyşehir ilçe merkezinde kar yüksekliği 10 santimi bulurken ilçeye bağlı dış mahallelerde ve yüksek kesimlerde 15 santime yaklaştı. Kar yağışı ilçede en çok çocukları ve öğrencileri sevindirdi. Teneffüslerde okul bahçelerine çıkan öğrenciler, yağışı kar topu oynayarak eğlenceye dönüştürdü.


Konya Büyükşehir Belediyesi ve Beyşehir Belediyesi ekipleri kar yağışı dolayısıyla sabah erken saatlerde ilçe merkezi ve dış mahallelerde yolları ulaşıma açık tutabilmek için iş makineleriyle seferber olurken, kar yağışının etkili olduğu dış mahallelerde de çalışmalar hız kazandı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, bir yandan yollarda kar küreme çalışmaları yaparken yoldan çıkan araçları da kurtardı. Büyükşehir Belediyesine ait bir iş makinesi Dumanlı Mahallesi yolu üzerinde yoldan çıkan bir aracı çekerek kurtardı. Park ve bahçeler ile temizlik işleri müdürlüğü ekipleri de çarşı merkezinde kaldırım üzerilerinde ve yol kenarlarında kar temizliği yürüttü. - KONYA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:38 Kaynak: İHA
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