Beyşehir Gölü'nde avlanma yasağı başladı - Son Dakika

Beyşehir Gölü'nde balık neslinin korunması amacıyla su ürünleri av yasağının başladığı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya, yaptığı açıklamada, Beyşehir Gölü'ndeki su ürünlerinin korunması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bugün başlatılan ve üç ay sürecek avlanma yasağının 15 Haziran'a kadar devam edeceğini belirtti.

Yasak süresince göle hiçbir suretle balıkçı teknesinin açılamayacağını vurgulayan Kaya, "Mahallinde bulunan tüm balıkçı tekneleri kendi limanlarında toplu olarak göle en az 10 metre olacak şekilde karaya çekilecektir." ifadesini kullandı.

Yasak müddetince teknelerde, göl kenarında ve adalarda ağ ve benzeri her türlü istihsal malzemesi bulundurulmasının da yasak olduğunu hatırlatan Kaya, yasak malzemelere el konularak yasal işlem yapılacağını aktardı.

Balık satış yerlerinin ve fabrikaların da yasağın başlamasından itibaren 24 saat içerisinde ellerinde bulunan balık miktarının stok tesbiti için, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuracağını dile getiren Kaya, şu bilgileri verdi:

"Tesbiti yapılan su ürünlerinin, kurumumuzdan nakil veya menşei belgesi gibi izin alınmadan nakli ve satışı yapılamayacaktır. Bu arada, yasak dönemde elektroşokla avcılığın önlenebilmesi için muhtarlarımız başta olmak üzere bütün kamu görevlileri ve vatandaşlarımızın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne, İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulunmaları hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini bekliyoruz. Tüm balıkçılarımızın su ürünleri avlanma yasağına gölümüzde sürdürebilir bir balık nesli ve bunun gelecek nesillere taşınması adına harfiyen uymasını özellikle istirham ediyoruz."

Kaya, serbest dönemde olduğu gibi av yasağı döneminde de su ürünlerinin korunması amacıyla denetim ve kontrolleri, güvenlik güçleriyle iş birliği halinde yoğunlaştırarak sürdüreceklerini kaydetti.