Son Dakika Haberleri: Beyşehir Gölü'nde Avlanmaya Kar Molası

Beyşehir Gölü'nde Avlanmaya Kar Molası

1 saat önce

Beyşehir ilçesinde kar yağışı sonrasında gelen soğuk hava hayatı etkiledi.

Beyşehir Gölü'nde Avlanmaya Kar Molası, System.String[]
Beyşehir ilçesinde kar yağışı sonrasında gelen soğuk hava hayatı etkiledi.

Beyşehir'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ilçe merkezi beyaza büründü. Çocuklar kar topu oynayarak karın keyfini yaşadı.

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan ilçe merkezinde, etkili olan kar yağışı ile hava sıcaklıklarının sıfırın altında değerlere düşmesinden balıkçılık faaliyetleri de olumsuz etkilendi.

Gölden geçimini sağlayan balıkçılar, kar yağışı sebebiyle avlanma faaliyetlerine ara verdi. Yağışla kıyılarda bekleyen balıkçı tekneleri karla doldu, bazı balıkçılar teknelerinin bulunduğu limana gelerek kar temizliği yaptı.

Kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle çok sayıda trafik kazası da yaşandı. Antalya yolunda yoldan çıkarak devrilen bir süt tankeri vinçle kurtarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:41 Kaynak: AA

Türkiye, Beyşehir, Kar, Güncel
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