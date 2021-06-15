Beyşehir Gölü'nde yeni av sezonu başlıyor

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde 15 Mart'ta başlatılan av yasağı bugün sona eriyor.

Balıkçılar, yarından itibaren "vira bismillah" diyerek tekneleriyle açılacakları tatlı sulara ağlarını serip, ara verdikleri av mesaisine yeniden başlayacak.

Yeni av sezonu öncesinde bir araya gelen balıkçılar, bereketli bir avlanma dönemi için hep birlikte dua etti. Yeni av sezonu açılışında kazasız belasız bir av sezonu için de göle kurbanlar kesildi.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Gölü'nün Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü ve tatlı su balığının önemli bir merkezi konumunda olduğunu vurguladı.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da konuşmasında, balıkçılara "Avınız bol, bereketli, emeğiniz yağlı olsun. Allah daim eylesin, kazancınızı bol eylesin." dedi. AK Parti İlçe Başkanı Recep Elkin ise av sezonunda Beyşehirli balıkçılara bol kazançlı ve bereketli bir av dönemi dileğinde bulundu.

Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt ise bu yıl Beyşehir Gölü'nde avlanma yasağına en fazla uyulan dönemlerden birini geride bırakmak üzere olduklarını belirterek, avcılara yasağa uymalarından dolayı teşekkür etti.

Beyşehir Gölü'ndeki mevcut su durumu ve aşırı otlanmadan dolayı sıkıntılı bir av döneminin kendilerini beklediğini ifade eden Kurt, "Şu anda avcılarımız ağlarını yaptı, teknelerinin bakımını gerçekleştirdi. İnşallah, bereketli bir sezon olur." dedi.