Beyşehir Gölü'nde balıkçılar, kısıtlamada da avlanmaya devam etti - Son Dakika

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde balıkçılar, sokağa çıkma kısıtlamasında da göle açılıp, avlanmaya devam etti. Balıkçı Volkan Koval, "Kısıtlamada bize serbestlik getirildi. Bu sayede ekmek teknemizi döndürüyoruz. Zor bir iş ama buna da şükür. Hafta sonlarını fırsata çevirip balığa çıkabiliyoruz" dedi.

Beyşehir Gölü; mavi rengi, irili ufaklı adaları, kumsalları, karstik mağaraları, bozulmamış bitki örtüsü ve 651 kilometrekarelik yüzölçümüyle de Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olma özelliğini taşıyor. Gölde başta sazan olmak üzere levrek, kadife, akbalık ve aynalı sazan balık türleri yetişiyor. Göl, bu özelliği nedeniyle de yüzlerce kişiye geçim kaynağı oluyor. Balıkçılar da koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmalarını da fırsat bilip soğuk havaya rağmen 'vira bismillah' diyerek göle açılıp, avlanmaya devam etti.