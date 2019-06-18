Son Dakika Haberleri: Beyşehir Gölü'nde balıkçılar "vira bismillah" dedi
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Beyşehir Gölü'nde balıkçılar "vira bismillah" dedi

1 saat önce

Türkiye'nin en önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde balıkçılar, 3 ay süren av yasağının ardından yeni sezonda ağlarını serdi.

Beyşehir Gölü'nde balıkçılar
Türkiye'nin en önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde balıkçılar, 3 ay süren av yasağının ardından yeni sezonda ağlarını serdi.
Su ürünleri av yasağının son bulmasıyla Beyşehir Gölü'ne açılan balıkçılar, sezonun bereketli geçmesi için dua etti. "Vira bismillah" diyerek göle ağ sermeye başlayan balıkçılar, levrek, sazan ve Çin sazanıyla tezgahları süslemek istiyor.
Balıkçı Hasan Katmerci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezona umutlu başladıklarını söyledi.
Sezonun açılmasıyla balıkların tezgahları süslemeye başladığını belirten Katmerci, şunları kaydetti:
"Beyşehir Gölü'nde levrek, sazan ve Çin sazanı avlanıyor. Levrek, bölgemizdeki fabrikalarda işlendikten sonra pazarlanıyor. Sazan da iç piyasada çok tüketiliyor. Bilinçsiz avcılık ve özellikle elektroşok yöntemiyle yapılan avlanma neticesinde balık stokları azalsa da son dönemde ilgili kurumların çalışmalarıyla sevindirici noktadayız. Sezonun başlangıcıyla ilk günlerde topladığımız balıklar istenilen seviyede değil. Ama ilk günler tabii ki bu konuda bir ölçü değil. İlerleyen günlerde daha bol, bereketli bir av dönemi yaşayacağımıza inanıyoruz."
Mevlüt Kavaklı da uzun yıllardır balıkçılıkla geçimini sağladığını anlattı.
İlk gün hava şartlarından dolayı istediği avı gerçekleştiremediğini ifade eden Kavaklı, "Gölde sazan az çıkıyor. Levrek avı konusunda umutluyuz. İnşallah önümüzdeki günlerde balık durumu daha iyi olur." dedi.
Balıkçı Ramazan Çelik ise avdan yaşadığı memnuniyeti dile getirerek, "İlk gün güzeldi, bizim için bereketli geçti. Sezona umutlu bir başlangıç yaptık. İnşallah bu durum önümüzdeki günlerde de devam eder." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:05 Kaynak: AA
Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Beyşehir, Güncel
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