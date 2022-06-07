Beyşehir Gölü'nde balıkçılar yeni av sezonuna hazırlanıyor - Son Dakika
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Beyşehir Gölü'nde balıkçılar yeni av sezonuna hazırlanıyor

07.06.2022 14:38
Beyşehir Gölü'nde balıkçılar yeni av sezonuna hazırlanıyor

Beyşehir'de tatlı su balıkçıları yeni avlanma sezonuna hazırlanıyor.

Beyşehir'de tatlı su balıkçıları yeni avlanma sezonuna hazırlanıyor.

Beyşehir Gölü'nde balıkların üreme mevsimi olması sebebiyle 15 Mart'tan bu yana uygulanan su ürünleri av yasağı devam ediyor.

Yaklaşık 3 ay sürecek avlanma yasağı 15 Haziran'da sona erecek.

Yasağın bitmesine sayılı günler kala geçimini Beyşehir Gölü'nden balık avı yaparak sağlayan balıkçılar yeni av sezonu için hazırlıklara başladı.

Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt, balıkçıların ağlarına ve teknelerine bakım yaptığını anlattı.

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Kaynak: AA

Beyşehir Gölü, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyşehir Gölü'nde balıkçılar yeni av sezonuna hazırlanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyşehir Gölü'nde balıkçılar yeni av sezonuna hazırlanıyor - Son Dakika
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