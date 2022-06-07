Beyşehir Gölü 'nde balıkların üreme mevsimi olması sebebiyle 15 Mart'tan bu yana uygulanan su ürünleri av yasağı devam ediyor.

Kaynak: AA

Beyşehir Gölü, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beyşehir Gölü'nde balıkçılar yeni av sezonuna hazırlanıyor - Son Dakika

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