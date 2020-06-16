Beyşehir Gölü'nde balıkçılar yeni sezonu kurban kesip dua ederek açtı - Son Dakika

Beyşehir Gölü'nde balıkçılar yeni sezonu kurban kesip dua ederek açtı

Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde balıkçılar, bugün başlayan yeni sezonu, kurban kesip dualarla açtı.

Beyşehir Gölü'nde balıkçılar yeni sezonu kurban kesip dua ederek açtı, System.String[]

Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde balıkçılar, bugün başlayan yeni sezonu, kurban kesip dualarla açtı.

Köprübaşı mevkisinde, göl kıyısında yeni sezon açılışı için bir araya gelen balıkçılar, bereketli ve kazasız bir avlanma sezonu için kurban keserek dua etti.

Gölden balık alım satımı yapan Hasan Katmerci, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyşehir Gölü'nde, av sezonu başlangıcında, Osmanlılar'dan bu yana devam eden bir geleneği günümüzde de yaşatmak adına bir araya geldiklerini söyledi.

Bu geleneğe göre, göle kurban adandığını anlatan Katmerci, şunları kaydetti:

"Bunu hem Allah rızası için yapıyoruz hem de Beyşehir'de yaşayan ve gölden ekmek yiyen tüm balıkçı meslektaşlarımızın, avlanma döneminde herhangi bir zarar görmemesi için yapıyoruz. Beyşehir Gölü'ne ayrıca bir vefa borcumuz var. Bu borcu ödemek adına, çoluğumuzun çocuğumuzun sadakası için biz bu geleneği günümüzde de kendimize bir şart ve kanun bildik, uyguluyoruz. 15 Mart'ta başlayan av yasağı, 16 Haziran itibarıyla bitti. İnşallah balıkçılarımızın nasibi bol olsun. Allah kaza bela vermesin, utandırmasın. Herkesin Allah yardımcısı olsun. Yeni sezonun, meslektaşlarımıza ve bölgemize hayırlar getirmesini diliyoruz."

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya ise balıkçıların, av yasağı döneminde büyük ölçüde kurallara uyduğunu belirterek, "Bu konuda herhangi bir sıkıntı çekmedik. Görevlilerimiz bu dönemde devamlı devriye attılar, ihbarlara gittiler. Burada da devamlı balık satış yerlerini kontrol ettiler. Genelde yasaklara uyulduğunu gördük. Tabi belli bir miktar ceza yazdığımız kişiler oldu." dedi.

Özellikle bölge dışından gelerek kural dışı avcılık yapanların büyük sıkıntılara neden olduğunu vurgulayan Kaya, yasa dışı avcılıkla mücadelede balıkçılardan da destek beklediklerini dile getirdi.

Yasal ölçüler dışındaki balıkların avlanmaması gerektiğini hatırlatan Kaya, "Çünkü yavru balıkları avladığımız zaman geleceğimizi de maalesef öldürmüş oluyoruz. Gelecekte çocuklarımızın bunlardan istifade etmesi için balıkların üremesine olduğu gibi büyümesine, kendisini geliştirmesine fırsat vermemiz gerekiyor. Aksi takdirde balık nesli bitmiş olacak, ekolojik denge de bundan olumsuz etkilenmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Yeni sezonun açılmasının ardından "vira bismillah" diyerek göl sularına açılan balıkçılar, ağlarını sermeye başladı.

Beyşehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 11:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyşehir Gölü'nde balıkçılar yeni sezonu kurban kesip dua ederek açtı - Son Dakika

Son Dakika

Yasak aşk, üç çocuklu ünlü oyuncunun yuvasını yıktı Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi Karnındaki kitleyi aldırmak için bıçak altına yatan güzel modelin bacağı kesildi Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor Seren Serengil ve Lerzan Mutlu birbirine girdi, hakaretler havada uçuştu Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı 7 aylık hamile Bircan Bali'nin canlı yayında fenalaştığını gören Seren Serengil, konuşmakta zorlandı Çeyrek final öncesi son ödül oyununu kazanan takım, özel jetle tatil cenneti Samana'ya gitti Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu 75. yaşını kutlayan Coşkun Göğen yeni proje müjdesini verdi: Komedi filmiyle bomba gibi geliyorum Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti Tecavüzden yargılanan ünlü yapımcının cinsel organı, enfeksiyon nedeniyle kangren oldu Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz Model Didem Soydan, kendisine çirkin benzetmede bulunan Erol Köse'den şikayetçi oldu
Didier Drogba, Chelsea formasıyla ilk golünü Crystal Palace'a karşı kaydetti Didier Drogba, Chelsea formasıyla ilk golünü Crystal Palace'a karşı kaydetti         
17:36
Konya ve Kilis'te vakaların artmasına rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor Konya ve Kilis'te vakaların artmasına rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor         
17:11
Anneleri ölünce aç kalan yavru baykuşlar, hiç susmayınca fark edildiler Anneleri ölünce aç kalan yavru baykuşlar, hiç susmayınca fark edildiler         
16:59
Listeye Yalova da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 44'e yükseldi Listeye Yalova da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 44'e yükseldi         
16:51
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi         
16:51
Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor         
16:28
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
16:21
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi         
16:13
Mardin'de 4'üncü kattan 3'üncü kattaki balkona düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti Mardin'de 4'üncü kattan 3'üncü kattaki balkona düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti         
16:11
Bu hastalıkları olanlar dikkat! İşte koronavirüste en riskli 11 grup Bu hastalıkları olanlar dikkat! İşte koronavirüste en riskli 11 grup         
16:00
Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi         
15:58
Koronavirüsle mücadelede ölüm oranını 3'te 1 oranında azaltan ilaç keşfeldildi Koronavirüsle mücadelede ölüm oranını 3'te 1 oranında azaltan ilaç keşfeldildi         
15:47
Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı         
15:38
Beşiktaş'ın anlaştığı Gyasi, perşembe günü İstanbul'a geliyor Beşiktaş'ın anlaştığı Gyasi, perşembe günü İstanbul'a geliyor         
15:34
Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu         
15:17
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı         
15:14
Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi         
15:09
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz         
15:08
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek         
14:59
Son Dakika: 11 bombalı eylemde parmağı olan teröristler Afrin'de yakalandı Son Dakika: 11 bombalı eylemde parmağı olan teröristler Afrin'de yakalandı         
14:59
Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımda bulunan zanlı tutuklandı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımda bulunan zanlı tutuklandı         
14:53
Apandisit ameliyatı olan Kruse, 3 hafta sonra forma giyebilecek Apandisit ameliyatı olan Kruse, 3 hafta sonra forma giyebilecek         
14:51
Yasak aşk yuva yıktı! Meghan Fox ve eşi Brian Austin Green'in ilişkisi tamamen bitti Yasak aşk yuva yıktı! Meghan Fox ve eşi Brian Austin Green'in ilişkisi tamamen bitti         
14:50
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı         
14:40
Akrabalar arazi için 3 saat çatıştı: 1 ölü, 5 yaralı Akrabalar arazi için 3 saat çatıştı: 1 ölü, 5 yaralı         
14:32
UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini 1 yıl erteledi UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini 1 yıl erteledi         
14:32
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma         
14:30
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada         
14:26
9 yaşındaki çocuğun bayrak hassasiyeti kameralara yansıdı 9 yaşındaki çocuğun bayrak hassasiyeti kameralara yansıdı         
14:25
Bakan Soylu'dan Turgut Aslan paylaşımı geldi: Sen bizim kahramanımızsın Bakan Soylu'dan Turgut Aslan paylaşımı geldi: Sen bizim kahramanımızsın         
14:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2020 17:57:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyşehir Gölü'nde balıkçılar yeni sezonu kurban kesip dua ederek açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]