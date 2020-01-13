Beyşehir Gölü'nde balıkçıların buzlu ağlar arasında ekmek mücadelesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyşehir Gölü'nde balıkçıların buzlu ağlar arasında ekmek mücadelesi - Son Dakika

Beyşehir Gölü'nde balıkçıların buzlu ağlar arasında ekmek mücadelesi

6 saat önce

Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nün kıyı kesimleri aşırı soğuklar nedeniyle buz tutunca, gölden geçimini temin eden balıkçıların mesaisi de zorlaştı.

Beyşehir Gölü'nde balıkçıların buzlu ağlar arasında ekmek mücadelesi, System.String[]

Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nün kıyı kesimleri aşırı soğuklar nedeniyle buz tutunca, gölden geçimini temin eden balıkçıların mesaisi de zorlaştı.

Serdikleri metrelerce ağ, buzlar arasında kalınca bunları teknelerine çekip toplayabilmek için saatlerce uğraşmak durumunda kalan balıkçılar, kıyıya geldiklerinde de buzla kaplı ağların üzerine sopayla vurarak balıkları takıldıkları göz aralığından çıkarıp kasalara dolduruyor.

Balıkçılar, zahmetli mesai için ya eşlerinden ya da yakın arkadaşlarından destek alıyor. Beyşehir'de İçerişehir Mahallesi açıklarında eşiyle birlikte balıkçılık yaptığını belirten Talip Kabakçılar, yaptığı açıklamada, Beyşehir Gölü'nde sazan ve levreğin azalması üzerine tüm meslektaşlarının bugünlerde Çin sazanı avı için tatlı sulara ağ serdiğini belirtti.

Aşırı soğuklar nedeniyle özellikle sabah saatlerinde kıyıya geldiklerinde kıyı kesimlerin buzla kaplandığını gördüklerini vurgulayan Kabakçılar, "Eşimle birlikte balıkçılık yapıyorum. O da bu mesleğe yeni başladı. Sabah kıyıya geldiğimizde teknelerimizi suların donması nedeniyle buzları sopalarla kırarak hareket ettirip açıklara gidebiliyoruz." dedi.

Açıklarda da serdikleri ağların buzlar arasında kaldığını gördüklerini anlatan Kabakçılar, "Buzlarıyla birlikte teknemize topladığımız ağlara takılan balıkları kıyıya geldiğimizde kasalara toplamak için güçlük yaşıyoruz. Buzla kaplı ağların üzerine vurarak balıkları ayırıp kasalara alıyoruz. Ardından çuvallara doldurarak alıcılara satıyoruz. Bu arada eriyen buzların oluşturduğu suları da teknemizden kovalarla boşaltıyoruz." diye konuştu.

Balıkçılık, Beyşehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:12 Kaynak: AA
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