Beyşehir Gölü'nde Buzlar Arasında Avlanma Mesaisi

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde balıkçıların su ürünleri avlanma mesaisi yeniden hız kazandı.

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde balıkçıların su ürünleri avlanma mesaisi yeniden hız kazandı.



Beyşehir'de bir süre önce hüküm süren ağır kış koşulları sebebiyle balıkçılık faaliyetlerine ara veren avcılar, hava sıcaklığı değerlerinin yükselmesi ile birlikte yeniden göl sularına ağ atıp balık avı yapmaya başladı. Yer yer buz tabakasıyla kaplı olan Jandarma Burnu Mevkisindeki limanlarında buz kütlelerini sopalarla kırarak göle açılan balıkçılar, tatlı sulara yeniden ağ sermeye başladı. Balıkçılık faaliyetleri hız kazanan balıkçılar, genelde açıklar yerine kıyılara yakın kesimlere ağ atarak avlanmaya çalışıyor.



Beyşehirli balıkçı Ramazan Çelik, ilçede etkili olan soğuk hava şartları nedeniyle bir süre balıkçılık mesaisine ara veren meslektaşlarıyla birlikte yeniden avlanmaya başladıklarını belirterek, gölde kış mevsiminde av mesaisinin çok zor şartlar altında yürütüldüğünü söyledi. Çelik, "Soğukta geliyorsun titreye titreye ağ çekiyorsun" diye konuşurken, başka bir gelir kapıları olmadığı için bu mesleği azalan balık popülasyonuna rağmen mecburen yürütmeye çalıştıklarını ifade etti. Ramazan Çelik, "Daha önce açıklara doğru giderdik. Her tarafta balık olurdu. Fakat, kış mevsimi olduğu için şimdi balık hep kıyıya geliyor, bir arada toplanıyor. Açıklarda balık olmuyor, kıyı kesimlerde ise Çin sazanı avı gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.



Balıkçı Mevlüt Kavaklı ise Beyşehir Gölü'nün her kış mevsiminde genelde tamamının donduğunu ama bu yıl şu ana kadar tamamının buzla kaplanmadığını belirterek, "Gölün bu mevsim tam olarak donmaması bizi mutlu etti. Geçtiğimiz günlerde gölün üstü donarak cam perde yaptı ama havada lodos estiği için balıkçılar için tam olumsuz bir etki yapmadı. Balıkçılar olarak gölün donmasını istemiyoruz. Çünkü, tek geçim kaynağımız burası. Kıyıda buzlar arasında kalan teknelerimizi ise buzları sopalarla kırarak, teknemizin motor gücüyle kırarak açıklara doğru ilerleyerek avcılık yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - KONYA

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