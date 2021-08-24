Üye Girişi
Beyşehir Gölü'nde balçığa saplanan tur tekneleri kayıklarla yüzdürüldü - Son Dakika

Beyşehir Gölü'nde balçığa saplanan tur tekneleri kayıklarla yüzdürüldü

24.08.2021 15:06
Beyşehir Gölü'nde balçığa saplanan tur tekneleri kayıklarla yüzdürüldü, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kıyı kesimlerdeki suların çekilmesi üzerine balçığa saplanan tur tekleri, balıklı kayıklarıyla kıyıya yüzdürülüyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kıyı kesimlerdeki suların çekilmesi üzerine balçığa saplanan tur tekleri, balıklı kayıklarıyla kıyıya yüzdürülüyor.

Beyşehir Gölü'nde su seviyesinin oldukça düşmesi üzerine kıyılarda sığlaşan kesimler, gezinti yatlarının faaliyetini güçleştiriyor. Müşterilerini alıp tura çıktıktan sonra zaman zaman sığ kesimlerde tabanı çamur ve balçığa saplanarak yoluna devam edemeyen tur tekneleri, balıkçı tekneleriyle halatla açıklara doğru çekilip yüzdürülerek hareket ettirilebiliyor. Bu durumlarda yanlarına yaklaşan bir başka tur teknesine yolcularını aktarmak zorunda kalan gezinti tekneleri, müşteri kaybı da yaşıyor. Teknelere binen ilçenin ziyaretçileri de yaşananları şaşkınlıkla karşılıyor. Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde her geçen gün suların çekilmesi, Eşrefoğlu Köprüsü önündeki yat limanında göl gezisi düzenleyen tur teknelerine zor anlar yaşatıyor. Aşk Adası'ndaki iskelesinden tura çıkan bir gezinti yatı, biraz ilerledikten sonra sığ kesimde tabanı dip çamuruna saplanınca yoluna devam edemedi. Hareket edemeyerek bulunduğu yerde kalan gezinti yatındaki tura katılanlar, yanına yanaşan bir başka gezinti yatına nakledildi. Gezintiye çıktığında göl ortasında mahsur kalan tur teknesini, balıkçı kayığının çektiği anlar drone ile havadan görüntülendi. Tabanı çamura saplanan tur teknesini, kıyıdan gelen bir balıkçı kayığı halatlara bağlayarak açıklara doğru çekip mahsur kaldığı yerden kurtardı.

"Gölde su olmadığı zaman yatların çalışma imkanı sıfır"

Gölde mahsur kalan tur teknesinin kaptanı Engin Şener, teknelerini bu yıl göl sularına indirerek yat turizmi sektörüne giriş yaptıklarını vurgulayarak, ancak göl sularının çekilmesi nedeniyle diğer tur tekneleri gibi tur çıkışı ve dönüşünde büyük sıkıntılar yaşamaya başladıklarını aktardı. Tur teknesinin tabanının tura çıktıktan bir süre sonra Aşk Adası yakınlarında tabanının çamura saplanması ile yoluna devam edemediğini ve müşterilerine yanlarına yanaşan başka bir tekneye aktarmak zorunda kaldıklarını anlatan Şener, çağırdıkları bir balıkçı kayığının açıklara çekerek kendilerini kurtardığını söyledi. Şener, "Gölde su olmadığı zaman yatların çalışma imkanı sıfır. Limanda 6-7 tekne var ama hepsi de aynı sıkıntıyı yaşıyor. Yaşanan bu durum teknelerimiz için de kötü reklam oluyor. Gölün dibi çamur ve balçık. Hareket ettiğimizde otlar da pervaneleri söküyor, motorları zorluyoruz. Böyle giderse bir aya kalmaz bu gezinti tekneleri hiç hareket edemez hale gelir. Yetkililer yaşadığımız soruna bir çözüm bulmasını, yat limanı çevresinde dip çamur temizliği yapılmasını istiyoruz" dedi.

Göl kıyısında Aşk Adası kenarında kafeye dönüştürdüğü gezinti yatının işletmecisi Harun Erdal da gezinti yatlarının tur esnasında zaman zaman balçığa saplanarak göl ortasında kalmasına sürekli şahit olmaya başladıklarını, kendi teknelerinin ada kenarında sabit olarak hareket etmese de benzer endişeleri kendilerinin de yaşadığını dile getirdi. Kafeye çevirdikleri teknenin üzerinde bulunduğu suların seviyesinin çok düştüğünü, teknenin altında zamanla su kalmaması halinde balçığın ya da toprağın üzerinde yanlardan destekleme yaparak durdurmayı düşündüğünü belirten Erdal, yetkililerden gölün su seviyesi ile ilgili yaşadığı bu sorunlara acilen çözüm üretmesini beklediklerini sözlerine ekledi. - KONYA

Beyşehir Gölü'nde balçığa saplanan tur tekneleri kayıklarla yüzdürüldü
Beyşehir Gölü'nde balçığa saplanan tur tekneleri kayıklarla yüzdürüldü
Beyşehir Gölü'nde balçığa saplanan tur tekneleri kayıklarla yüzdürüldü
Beyşehir Gölü'nde balçığa saplanan tur tekneleri kayıklarla yüzdürüldü
Beyşehir Gölü'nde balçığa saplanan tur tekneleri kayıklarla yüzdürüldü
Beyşehir Gölü'nde balçığa saplanan tur tekneleri kayıklarla yüzdürüldü
Beyşehir Gölü'nde balçığa saplanan tur tekneleri kayıklarla yüzdürüldü
Beyşehir Gölü'nde balçığa saplanan tur tekneleri kayıklarla yüzdürüldü
Beyşehir Gölü'nde balçığa saplanan tur tekneleri kayıklarla yüzdürüldü
Beyşehir Gölü'nde balçığa saplanan tur tekneleri kayıklarla yüzdürüldü

Beyşehir Gölü, Türkiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beyşehir Gölü'nde balçığa saplanan tur tekneleri kayıklarla yüzdürüldü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Evden tamir için ustaya verilen koltuğun içinden çok sayıda altın çıktı 16:55 Evden tamir için ustaya verilen koltuğun içinden çok sayıda altın çıktı Pendik'te eczacılık yapan kadının taciz davası kabusa döndü! Eşini tekme tokat dövdüler 16:53 Pendik'te eczacılık yapan kadının taciz davası kabusa döndü! Eşini tekme tokat dövdüler Morutan için Sarı-Kırmızılılar'ın kasasından ne kadar çıktı? İşte tüm ayrıntılar 16:41 Morutan için Sarı-Kırmızılılar'ın kasasından ne kadar çıktı? İşte tüm ayrıntılar
13 yaşındaki çocuğa uygunsuz mesajlar atan akraba tutuklandı: Annenin iç çamaşırlarını çek ve bana gönder 16:22 13 yaşındaki çocuğa uygunsuz mesajlar atan akraba tutuklandı: Annenin iç çamaşırlarını çek ve bana gönder Asılan onlarca uyarı ve tabela hiç bir işe yaramadı, 4 günde 70'den fazla aracın lastiği patladı 16:09 Asılan onlarca uyarı ve tabela hiç bir işe yaramadı, 4 günde 70'den fazla aracın lastiği patladı Son dakika! İkitelli'de faaliyet halindeki iş yeri çöktü, olay yerine ekipler yönlendirildi 15:44 Son dakika! İkitelli'de faaliyet halindeki iş yeri çöktü, olay yerine ekipler yönlendirildi
Yunanistan'ın büyük kaybı! Sevilen sanatçısı Nana Topaskou, evinde ölü olarak bulundu 15:26 Yunanistan'ın büyük kaybı! Sevilen sanatçısı Nana Topaskou, evinde ölü olarak bulundu Ece Seçkin, oyun dünyasının en popüler oyunlarını oynadı 15:12 Ece Seçkin, oyun dünyasının en popüler oyunlarını oynadı

Son Dakika Haberleri
16:59 Hamile sevgilisine sokakta şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı
16:45 Son Dakika: Taliban Sözcüsü basın toplantısında konuştu: 31 Ağustos'a kadar tüm yabancıların tahliye edilmesini istiyoruz
16:40 Morutan için Sarı-Kırmızılılar'ın kasasından ne kadar çıktı? İşte tüm ayrıntılar
16:21 13 yaşındaki çocuğa uygunsuz mesajlar atan akraba tutuklandı: Annenin iç çamaşırlarını çek ve bana gönder
16:13 Olimpiu Morutan resmen sarı-kırmızılı takımda! Rumen yıldız, bu akşam İstanbul'a gelecek
15:51 Seyahat ve konaklama platformu Airbnb, 20 bin Afgan mülteciye ücretsiz konut sağlayacağının sözünü verdi
15:45 Teknik Direktör Güvenç Kurtar, yeni transfer Cicaldau'ya ödenen bonservisi hakkında konuştu: Emre Akbaba'dan ya da Arda'dan farkı ne?
15:43 Son dakika! İkitelli'de faaliyet halindeki iş yeri çöktü, olay yerine ekipler yönlendirildi
15:30 Trabzonspor ile Sivas arasında oynanan karşılaşmaya çok sayıda futbolsever aşısız ve biletsiz girmek istedi
15:25 Yunanistan'ın büyük kaybı! Sevilen sanatçısı Nana Topaskou, evinde ölü olarak bulundu
Hamile sevgilisine sokakta şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı Hamile sevgilisine sokakta şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı         
17:00
Gökhan Gönül kardeşine sahip çıktı, Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan'dan yorum gecikmedi: Dört dörtlük adam Gökhan Gönül kardeşine sahip çıktı, Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan'dan yorum gecikmedi: Dört dörtlük adam         
16:54
Son Dakika: Taliban Sözcüsü basın toplantısında konuştu: 31 Ağustos'a kadar tüm yabancıların tahliye edilmesini istiyoruz Son Dakika: Taliban Sözcüsü basın toplantısında konuştu: 31 Ağustos'a kadar tüm yabancıların tahliye edilmesini istiyoruz         
16:45
Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi! Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 4 bin 346 işçi alınacak Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi! Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 4 bin 346 işçi alınacak         
16:23
Olimpiu Morutan resmen sarı-kırmızılı takımda! Rumen yıldız, bu akşam İstanbul'a gelecek Olimpiu Morutan resmen sarı-kırmızılı takımda! Rumen yıldız, bu akşam İstanbul'a gelecek         
16:14
Takla atan araç hurdaya döndü, bir aile yok oldu Takla atan araç hurdaya döndü, bir aile yok oldu         
15:58
Kız kavgasını ayırmayıp kayda alan vatandaştan ilginç savunma: Elini sürsen tecavüzle yargılanırsın Kız kavgasını ayırmayıp kayda alan vatandaştan ilginç savunma: Elini sürsen tecavüzle yargılanırsın         
15:29
Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'tan muhalefete çağrı: Marcao'nun Kerem'e yaptığını yapmayın Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'tan muhalefete çağrı: Marcao'nun Kerem'e yaptığını yapmayın         
15:21
Karnı şiş gezen kadında bebek değil, kist varmış! Talihsiz kadın: Hamile gibi bir hayat yaşıyordum Karnı şiş gezen kadında bebek değil, kist varmış! Talihsiz kadın: Hamile gibi bir hayat yaşıyordum         
15:03
Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde         
14:46
Çaykur Rizespor Kulübü, sponsor haberleri sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir'i sildi Çaykur Rizespor Kulübü, sponsor haberleri sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir'i sildi         
14:41
Tüm öğrencilere staj imkanı sunan Acunmedya Akademi'de diplomaları bizzat Acun Ilıcalı verdi Tüm öğrencilere staj imkanı sunan Acunmedya Akademi'de diplomaları bizzat Acun Ilıcalı verdi         
14:34
ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü         
14:22
Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü         
13:57
Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş         
13:11
Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor         
11:36
Suriyeli uyruklu şahıs, Suriyeli uyruklu şahıs, "Bavulunu topla, köye dönme zamanı" yorumuna karşılık, "Bence biz sizi göndereceğiz. Siz gideceksiniz" cevabını verdi         
10:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2021 17:03:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyşehir Gölü'nde balçığa saplanan tur tekneleri kayıklarla yüzdürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement