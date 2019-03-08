Beyşehir Gölü'nde "Gün Batımı" Canlı Yayınına Kaçak Avcı Engeli

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, göl üzerindeki ünlü gün batımının dünyanın her yerinden izlenmesi maksadıyla kurulan canlı yayın kamerasının, kaçak avlanmada kullanıldığı tespit edilince yönü değiştirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, göl üzerindeki ünlü gün batımının dünyanın her yerinden izlenmesi maksadıyla kurulan canlı yayın kamerasının, kaçak avlanmada kullanıldığı tespit edilince yönü değiştirildi.



Beyşehir Belediyesi geçtiğimiz yıllarda Beyşehir Gölü üzerindeki grup vaktinin dünyanın her köşesinden izlenmesi amacıyla sahil kesimine bir canlı yayın kamerası kurdu. Güneşin battığı anlar, bu canlı yayın kamerası aracılığıyla belediyenin web sitesi aracılığıyla dünyaya izlettirilmeye başlandı.



Ancak, İlçe Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gelen bir ihbar, bu canlı yayın kamerasının kaçak avcılar tarafından da kaçak avlanmada kullanıldığını ortaya çıkardı. Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığına bağlı asayiş botu ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait teknelerin denetim ve kontroller için limandan ayrılışının ve dönüşünün canlı yayın kamerasından izlenerek telefonla gölde kaçak olarak avlanan balıkçılara haber verildiği ve bu yöntemle düzenlenen operasyon ve denetimlerden kurtulmayı başaran avcıların olduğunun tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen yetkililer, Beyşehir Belediyesine müracaatta bulundu. Beyşehir Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü, bu başvuru üzerine gün batımının izlendiği canlı yayın kamerasının görüş açısını değiştirerek, jandarma botu ile denetimlere çıkan diğer teknelerin yer aldığı bölgeyi yayın kapsamı dışına aldı. Yaşanan bu gelişme, Beyşehir Gölü'ndeki canlı yayınla gün batımı izlenmesinin de önüne geçmiş oldu. Canlı yayın kamerasının yönünün değişmesiyle grup vakti artık bir süre izlenebilirken, güneşin battığı anlar ise açı değişikliği dolayısıyla izlenemiyor. - KONYA

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