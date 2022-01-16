Beyşehir Gölü'nde kış ortası su kuşu sayımı tamamlandı - Son Dakika

Türkiye'nin kuş popülasyonu yönünden önemli tatlı su kaynaklarından Beyşehir Gölü'nde 2022 yılı kış ortası su kuşu sayımının tamamlandığı bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Beyşehir Gölü'nde su kuşu popülasyonunu belirlemek amacıyla alan bazında yapılan 2022 yılı kış ortası su kuşu sayımının (KOSKS) tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, sayımların kalabalık bir heyetle iki ayrı noktadan başlanarak gerçekleştirildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Sakar meke, Macar ördeği, Çamurcun, Yeşilbaş, Karabatak, Küçük batağan, Bahri, Flamingo en çok gözlenen türler olmuştur. Yaban hayvanlarının yaşam alanları ile birlikte korunması, geliştirilmesi çalışmalarının bir parçası olan, Kış Ortası Su Kuşu Sayımı ülkemizde her yıl ocak ve şubat aylarında, Bakanlığımız koordinasyonunda çok sayıda üniversite, sivil toplum kuruluşu ve gönüllünün katılımıyla yürütülmektedir. KOSKS çalışmalarıyla elde edilen verilerle; Türkiye'deki sulak alan işleyişi ve kullanım faaliyetleri izlemekte, koruma çalışmalarına altlık oluşmakta, yıllara göre tür sayısı ve popülasyon büyüklüğündeki değişiklikler takip etmekte, nesli tehlike altında olan türler için hazırlanacak tür eylem planlarına altlık oluşturulmaktadır. Sayım sonuçlarına göre sulak alanlar, su kuşları ve çevre konularında kamuoyunun bilgilendirilmesine katkı sağlanmakta ve farkındalık artırılmakta ve ülkemizdeki kuş gözlemcilerine uygulamalı eğitim imkanı sunulmaktadır."