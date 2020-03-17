Beyşehir Gölü'nde oltayla balık avlanmak da yasaklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyşehir Gölü'nde oltayla balık avlanmak da yasaklandı - Son Dakika

Beyşehir Gölü'nde oltayla balık avlanmak da yasaklandı

6 saat önce

Beyşehir Gölü'nde su ürünleri avlanma yasağı döneminde olta ile sportif amatör avcılığının da yasaklandığı bildirildi.

Beyşehir Gölü'nde oltayla balık avlanmak da yasaklandı, System.String[]

Beyşehir Gölü'nde su ürünleri avlanma yasağı döneminde olta ile sportif amatör avcılığının da yasaklandığı bildirildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 15 Mart'ta göldeki balık neslinin korunması amacıyla su ürünleri avlanma yasağı başlatıldığı hatırlatıldı.


Bu kapsamda sudak balığının üreme dönemi olan 15 Mart-30 Nisan, sazan balığının ise 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında olta ile avcılığının da yasak olduğu belirtilen açıklamanın devamında şöyle denildi:

"4/2 Numaralı Amatör sportif amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğin çizelge-6 zaman yasakları gereği, sudak 15 Mart - 30 Nisan, sazangiller 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında olta ile avcılığı yasaktır. Yasak sonrası serbest zamanda ise aynı tebliğin 14.maddesi gereği amatör sportif amaçlı avcılık yapmak isteyenler, amatör amaçlı avcılık kurallarına uymak ve bakanlığın il müdürlüklerince belirlenen yerlerin dışına çıkmamak şartıyla; bir amatör balıkçı en fazla 1 olta takımı ve olta takımı başına 3 adet iğneyi geçmemek, sudakta boy limiti 26 santim ve 10 adet, kadifede 26 santim,10 adet, sazangillerde 40 santim ve 10 adet, sayı ve toplam ağırlık limiti ise sudak ve sazangillerin avlanılan balık tek tür veya karışık olarak 10 adet, avlanılan balık türü tek veya karışık olarak 5 kilogramı geçemez. Aksi davranışlar cezai müeyyideyi gerektirmektedir."

Beyşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:20 Kaynak: AA
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