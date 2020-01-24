Beyşehir Gölü'nde pelikanların yiyecek arayışı ilgi çekti - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kent merkezindeki kıyılarda diğer kuş türlerinin arasında olan iki pelikan balıkçı teknelerinin yakınlarında yiyecek arayışı içerisindeyken görüntülendi.



Kuş cenneti olarak nitelendirilen Beyşehir Gölü Milli Parkı'nın kış dönemi konuğu olan pelikanlar, Beyşehir ilçe merkezindeki kıyıya kadar gelip diğer kuş sürüleri arasında beslenmeye çalışınca görenlerin ilgisini çekti. İçerişehir Mahallesi sahilinde yüzeyi buz tutan kesimlerde bölgeye akın eden karabatak sürülerinin sulara dalıp avladığı balıkları ağızlarından kaparak beslenmeye çalışan pelikan çifti renkli renkli görüntüler oluşturdu. İlçe merkezi kıyılarında avlanan balıkçı tekneleri arasında ilk kez bir çift pelikanın yiyecek arayışına girdiğini gören vatandaşlar da cep telefonlarıyla bu anları görüntülemeye çalıştı.



Beyşehirli vatandaş Selim Haşimoğlu, Beyşehir Gölü'nde eskiden sürüler halinde görülebilen pelikanların artık kıyılarda görülmediğini vurgularken, "Birkaç senedir yoklardı. Bu iki pelikan da nereden geldiyse gelmiş ama eskiden binlercesi gelirdi. Bunlar balık yer ağırlıklı ama ne bulursa ıstakoz, kurbağa da yer. 4-5 gündür buradalar, renk katıyorlar. Adalarda balıkçılar gördüğünü söylüyordu ama bu kadar kıyıya, yakın kenara gelmiyordu. Balıkçılık faaliyetleri nedeniyle rahatsız olduklarını düşünüyorum. Bunların kalıcı olduğunu sanmıyorum, giderler herhalde" diye konuştu. - KONYA