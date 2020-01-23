Beyşehir Gölü'nde su kuşlarının zorlu yaşamı - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hüküm sürmeye başlayan ağır kış koşulları, göl üzerinde yaşam süren su kuşlarını olumsuz etkiliyor.



Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde yaşayan su kuşları, şiddetli soğuklar nedeniyle açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalınca, ilçe merkezindeki kıyı kesimlere akın etti. İçerişehir Mahallesi sahilinde göldeki yüzeyi buz tutan kesimlerde, buz kütlesinin üzerine çıkarak yiyecek arayışı içerisine giren ve bazıları da hareketsiz vaziyette bekleyen martıları sahile gelen aileler ekmeklerle besliyor. Martılar, havaya atılan ekmek parçalarını kapabilmek için birbiriyle adeta yarışıyor. Göl içerisindeki bazı adaları mesken tutan karabataklar ise, kış mevsimi ile birlikte akın ettikleri kıyı kesimlerin açıklarında göl sularına dalışlar yaparak avlayabildikleri balıklarla besleniyor.



Öte yandan, dondurucu soğuklar gölde tatlı su balıkçılığı yaparak geçimini sağlayan Beyşehirli avcıları da olumsuz yönde etkiledi. Geceleri eksi 6 dereceye kadar hava sıcaklığının düştüğü ilçede, balıkçıların büyük bölümü soğuk havalar sebebiyle av faaliyetine ara verirken, bazı balıkçılar ise olumsuz hava şartlarına rağmen göl yüzeyinde faaliyetini sürdürüyor. - KONYA