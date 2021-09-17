Üye Girişi
Beyşehir Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle adacıklar ortaya çıktı - Son Dakika

Beyşehir Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle adacıklar ortaya çıktı

17.09.2021 11:11
Beyşehir Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle adacıklar ortaya çıktı, System.String[]

Beyşehir Gölü'nün su seviyesinde bu yıl yaşanan normalin üzerindeki düşüş nedeniyle ortasında küçük adacıklar ortaya çıktı.

Beyşehir Gölü'nün su seviyesinde bu yıl yaşanan normalin üzerindeki düşüş nedeniyle ortasında küçük adacıklar ortaya çıktı.

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan ve 34 adanın yer aldığı Beyşehir Gölü'nde bu yıl, kuraklık, yaz döneminde artan tarımsal sulama ve buharlaşma nedeniyle su seviyesinde normalin üzerinde kayıp yaşanıyor.

Gölün kıyılarında yer yer 200 metreye yakın çekilmeler meydana gelince, bu alanlar küçük ve büyükbaş hayvanlar için otlağa dönüştü.

Gölde su miktarının giderek azalması ve derinliğin sürekli düşmesi sebebiyle yerleşim merkezlerine yakın alanlarda dört tarafı suyla çevrili küçük adacıklar oluşmaya başladı.

Yeni adacıklar Beyşehir Gölü'nde yaşam süren kuşların da toplu olarak görülmeye başladığı alanlar haline geldi.

Beyşehir Birliği, Göl, Doğa ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Bekir Sami Tan, AA muhabirine, bu yıl yaşanan şiddetli kuraklık nedeniyle artan tarımsal sulama ihtiyacı ile yaz sıcaklarında yaşanan buharlaşmanın göldeki su miktarını önemli ölçüde azalttığını söyledi.

"Kurumasından endişe ediyoruz"

Kıyılarda yaşanan su çekilmeleri ve sulardaki derinliğin azalması üzerine birçok noktada küçük küçük adacıklar görülmeye başladığını belirten Tan şöyle devam etti:

"Bu yaşıma geldim, ilk defa göl sularının bu kadar çekildiğine, böyle çok sayıda küçük adacıklar ortaya çıktığına şahit oluyorum. Gölün durumu çok vahim. Bu kış döneminde çok yağış bekliyoruz. Yoksa gelecek yıllarda Beyşehir Gölü'nün akıbeti çok iyi gözükmüyor.

Akşehir ve Eber gölleri gibi kurumasından çok endişe ediyoruz. Göl kıyılarında suların çekilmesi nedeniyle balçık ve bataklık alanlar da oluştu. Bulunduğumuz yerin aşağısında kış döneminde, 2 metre derinliğinde su vardı, şimdi burası kara parçası oldu. Kuşlar bile buraları terk edip bu adalara sığınmaya başladı. Gölün bu durumdan kurtulması, tarımsal sulama politikalarının yeniden gözden geçirilmesinden, bir gram suyun heder edilmemesinden geçiyor." diye konuştu.

Tan, bölgenin su sorununun bir nebze de olsa çözülebilmesi için tarımsal üretimde daha az su isteyen bitkilere yönelmek gerektiğini vurgulayarak, "Su hayattır, yaşamdır. Beyşehir Gölü, aynı zamanda bir içme suyu havzası ama gölün bu durumu, bataklık oluşması, balçıklanma gibi nedenler, içme suyu kalitemizi de olumsuz etkiliyor." ifadesini kullandı.

"Derinlik 1 metre azaldı"

Balıkçı İbrahim Erdoğan da küçük adacıkları yakından görmek için sık sık gölde gezinti yaptıklarını anlattı.

Gölde ilk defa böyle bir şeyin yaşandığını dile getiren Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beyşehir Gölü'nde su seviyesi çekildiği için yaklaşık 1 metre derinlik azalması oldu. Gölde daha alçak olan zemine yakın yerler biz balıkçıların 'dırımba' adını verdiği küçük adacıklar haline dönüştü. Gölde yaklaşık 34 adamız var. Suların çekilmesi nedeniyle 30-35 de böyle küçük adalar meydana geldi. Bu küçük adalar, bölgemize gelen göçmen kuşlar ile diğer türlerin de sığınma, yuvalanma ve beslendiği alanlar haline geldi. Üzerinde eskiden hiç karga sürüsü görmezdik, göle inmezlerdi. Şimdi bu küçük adacıklarda binlerce karga sürüsü görmeye başladık. Buralarda besin ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Ayrıca sakar mekeler, karabataklar, martılar ve diğer türler de buralarda yoğun olarak görülüyor. Teknelerle yanlarına yaklaştığımızda sazlıklar arasına uçuşarak gizleniyorlar."

Beyşehir Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Başkanı Mustafa Güler ise kıyıdaki alanlarda suların çekilmesi üzerine amatör olta avcıları olarak zor günler yaşadıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Göl kıyıları bizim av sahamızdı. Buralara çok oturup olta ile balık çektik, gölün en derin, akıntılı yerlerinden birisiydi. Şimdi ise tam bir araziye dönüşmüş durumda. Göl ölüyor, suların çekildiği yerlerde hayvanlar otluyor. Gölün her tarafında adacıklar meydana gelmeye başladı. Gölümüze tamamen yok olmaması için hepimizin sahip çıkması gerekiyor."

Beyşehir Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle adacıklar ortaya çıktı
Beyşehir Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle adacıklar ortaya çıktı
Beyşehir Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle adacıklar ortaya çıktı
Beyşehir Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle adacıklar ortaya çıktı
Beyşehir Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle adacıklar ortaya çıktı

Beyşehir Gölü, Sami Tan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyşehir Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle adacıklar ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika

EYP'li saldırıda yara almayıp bir süre hayatını kaybeden asker, 19 ay sonra şehit sayıldı 12:52 EYP'li saldırıda yara almayıp bir süre hayatını kaybeden asker, 19 ay sonra şehit sayıldı Cristiano Ronaldo'nun şutu sonrası bayılan kadın yaşadıklarını anlattı: Öldüğümü sandım 12:40 Cristiano Ronaldo'nun şutu sonrası bayılan kadın yaşadıklarını anlattı: Öldüğümü sandım Buket Aydın, canlı yayında aldatıldığını anlattı: İhaneti mesajla yakaladım 12:26 Buket Aydın, canlı yayında aldatıldığını anlattı: İhaneti mesajla yakaladım
Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş 12:12 Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş "dönme" yöntemi Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı 12:06 Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı YouTuber Tolga Özuygur, derisinin altına çip yerleştirdi 11:46 YouTuber Tolga Özuygur, derisinin altına çip yerleştirdi
Deniz otobüsünde tacize uğrayan kadın, yaşadıklarını anlattı: Elini pantolonumun içine sokmaya çalıştı 11:23 Deniz otobüsünde tacize uğrayan kadın, yaşadıklarını anlattı: Elini pantolonumun içine sokmaya çalıştı Son Dakika! Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan bayi ve galericilere gözdağı: İddialar doğruysa yaptırımı ağır olur 11:16 Son Dakika! Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan bayi ve galericilere gözdağı: İddialar doğruysa yaptırımı ağır olur

Son Dakika Haberleri
12:48 Eski imar müdürüne bilgisayarından tespit edilen müstehcen çocuk içerikleri nedeniyle 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi
12:40 Cristiano Ronaldo'nun şutu sonrası bayılan kadın yaşadıklarını anlattı: Öldüğümü sandım
12:27 Ceza alan Marcao'dan muhteşem dönüş! Galatasaray'a ilaç oldu
12:25 Buket Aydın, canlı yayında aldatıldığını anlattı: İhaneti mesajla yakaladım
12:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu eden pankart: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada
12:11 Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş "dönme" yöntemi
12:08 Deniz Çoban'dan penaltı kararına eleştiri: F.Bahçe'nin penaltısının tekrar edilmemesi skandal
12:06 Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı
11:43 Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim
11:41 Galatasaray, İtalyan takımlarına Avrupa'da maç kaybetmiyor
Hırsız akıl almaz planı pes dedirtti! Faturada gördüğü isimle kandırdığı küçük kızın telefonunu çalıp kaçtı Hırsız akıl almaz planı pes dedirtti! Faturada gördüğü isimle kandırdığı küçük kızın telefonunu çalıp kaçtı         
12:58
Eski imar müdürüne bilgisayarından tespit edilen müstehcen çocuk içerikleri nedeniyle 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi Eski imar müdürüne bilgisayarından tespit edilen müstehcen çocuk içerikleri nedeniyle 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi         
12:48
Ceza alan Marcao'dan muhteşem dönüş! Galatasaray'a ilaç oldu Ceza alan Marcao'dan muhteşem dönüş! Galatasaray'a ilaç oldu         
12:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu eden pankart: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu eden pankart: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada         
12:14
Deniz Çoban'dan penaltı kararına eleştiri: F.Bahçe'nin penaltısının tekrar edilmemesi skandal Deniz Çoban'dan penaltı kararına eleştiri: F.Bahçe'nin penaltısının tekrar edilmemesi skandal         
12:08
Hırsızlar, çaldıkları aracı kaza yaptıktan sonra geri getirip bıraktılar! O anlar kamerada Hırsızlar, çaldıkları aracı kaza yaptıktan sonra geri getirip bıraktılar! O anlar kamerada         
12:02
Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim         
11:44
Sunucu, Trump'ın sözlerine sinirlendi, röportajı sonlandırdı: 3 yıl içinde ABD diye bir ülke kalmayacak Sunucu, Trump'ın sözlerine sinirlendi, röportajı sonlandırdı: 3 yıl içinde ABD diye bir ülke kalmayacak         
11:19
Bergen filminin oyuncu kadrosu netleşiyor! Eski eş Halis Serbest'e Erdal Beşikçioğlu hayat verecek Bergen filminin oyuncu kadrosu netleşiyor! Eski eş Halis Serbest'e Erdal Beşikçioğlu hayat verecek         
10:54
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini indirdi, enflasyon tahminini çıkarttı Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini indirdi, enflasyon tahminini çıkarttı         
10:03
Kuzey Kore, trenden yaptığı füze denemesinin görüntülerini paylaştı Kuzey Kore, trenden yaptığı füze denemesinin görüntülerini paylaştı         
09:40
Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı         
08:47
Elazığ'da bıçaklanan Japon turiste Bülent Serttaş'tan ziyaret! Özür notundaki yazım hatası güldürdü Elazığ'da bıçaklanan Japon turiste Bülent Serttaş'tan ziyaret! Özür notundaki yazım hatası güldürdü         
07:03
İş yerine gelen eşini tükürüp darbeden şahıs, uzaklaştırma kararı alınca bıçakla tehditte bulundu İş yerine gelen eşini tükürüp darbeden şahıs, uzaklaştırma kararı alınca bıçakla tehditte bulundu         
19:54
Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor         
19:21
Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı         
19:02
Şeyma Subaşı, sevgilisinin düğün vaadini paylaştı: Tüm dünya bir sene boyunca konuşacak Şeyma Subaşı, sevgilisinin düğün vaadini paylaştı: Tüm dünya bir sene boyunca konuşacak         
18:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2021 13:00:57. #1.12#
SON DAKİKA: Beyşehir Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle adacıklar ortaya çıktı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement