Beyşehir Gölü'nde su ürünleri yasağı sona erdi
3 saat önce
Beyşehir Gölü'nde üç aydır devam eden su ürünleri avlanma yasağı sona erdi.
Beyşehir
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:35 Kaynak: AA
Gölü'nde üç aydır devam eden su ürünleri avlanma yasağı sona erdi. Türkiye
'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde balık neslinin korunması için her yıl üreme dönemi olan 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında uygulanan su ürünleri avlanma yasağı kalktı.
Bu yıl da 15 Mart'ta başlayan av yasağı, 15 Haziran itibaren itibariyle son buldu.
Beyşehirli balıkçılar, yasağın bitmesiyle tekneleriyle göl sularına açılarak ağlarını sermeye başladı.
Yetkililer, balıkçıları serbest dönemde boy limitine uygun olarak avlanmaları yönünde uyardı.
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