Beyşehir Gölü'nde sülük avcılığı yapan 2 kişiye 8 bin lira ceza - Son Dakika

Konya'nın Hüyük ilçesinde, sülük avcılığı yaptığı iddia edilen 2 kişiye 8 bin lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Beyşehir İlçe Jandarma Bot Tim Komutanlığı ekipleri, Beyşehir Gölü'nde yürütülen ticari amaçlı su ürünleri avcılığına yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde sudak balığı avında kullanılan, küçük göz aralığında, gölün farklı bölgelerinden 6 bin metre uzunluğunda sahipsiz misina ağlar ele geçirildi. Ekipler, topladıkları misina ağlara el koydu.

Denetim esnasında, Hüyük'ün Tolca Mahallesi ile Şarkikaraağaç ilçesinin Kıyakdede mahalleleri arasındaki göl kıyısında yer alan sazlıklarda, ruhsat tezkeresi olmadan sülük avcılığı yaptığı belirlenen 2 kişi de ekipler tarafından yakalandı.

Yakalanan 2 kişiye toplam 8 bin lira idari para cezası uygulandı.