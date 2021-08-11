Beyşehir Gölü'nde tekne alabora oldu; 1 balıkçı kayıp (2) - Son Dakika

GÖLDE KAYBOLAN BALIKÇI BULUNDU

Konya'da, Beyşehir Gölü'nde tekneleri alabora olan 4 balıkçıdan 3'ü kurtarılırken, kayıp olarak aranan Mevlüt Uyanık (32) bugün akşam saatlerinde sağ olarak bulundu. Teknesinin alabora olduğu noktadan Karaburun plajına kadar attığı ağın şamandırasının üzerinde yüzerek geldiği belirlenen Mevlüt Uyanık, durumu fark eden plaj görevlileri tarafından kıyıya çıkartıldı. Görevliler, soğuktan üşüyen Uyanık'a battaniye örtüp, ambulans çağırdı. Uyamaması için de sürekli konuşturulmaya çalışılan Uyanık, daha sonra sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.

YORGUNLUKTAN EKİPLERE SESLENEMEDİKıyıya doğru yüzerken arama çalışmalarını gördüğünü ancak bitkin halde olduğu için sesini duyuramadığını belirten Mevlüt Uyanık, "Ömer Çavuş Adası'na yaklaşık 5 bin metre mesafedeydim. Balık tutmak için ağları atıyordum. 600 metre kadar ağ kalmıştı. O esnada düştüm. Bağırsam da kimse duymazdı" dedi.

Uyanık'ı kıyıya çekip kurtaran plaj görevlisi Suat Sarıoğlan, "Plaj sonunda gölün kenarında bir ses duyduk. Kıyıya 3- 4 kilometre vardı. Kuş sandık. Sonra Yasin arkadaşımla gölün kenarına indik. Bir kişinin olduğunu fark ettik. Sadece kafası görünüyordu, yardım istiyordu. Hemen cankurtarana haber verdik. Cankurtaranlarımızla kıyıya getirdik. Bilinci açıktı. Cankurtaranlar gerekli ilk yardımı yaptılar. Şimdi ambulansa teslim ettik gönderiyoruz. Teknesi yoktu ve kendi başınaydı sadece sesi geliyordu. Su yutmadığını gördük. Titremesi vardı. Çok aç olduğunu söyledi" diye konuştu.

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