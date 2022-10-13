BEYŞEHİR GÖLÜ'NDE VE DAĞDA KURTARMA TATBİKATI

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde gölde ve dağlık arazide senaryo gereği mahsur kalan öğrencileri kurtarmak için tatbikatı düzenlendi.

AFAD tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) uygulanabilirliğini artırmak, ana ve destek çözüm ortağı kurumlarda farkındalık oluşturmak, planlardaki olası çalışma ve eksiklikleri tespit edebilmek amacıyla masa başı ve saha tatbikatı düzenlendi. Konya Valisi Vahdettin Özkan'ın başkanlığını yaptığı tatbikata başta Konya olmak üzere Afyonkarahisar, Aksaray, Niğde ve Karaman AFAD ekipleri ile polis, jandarma, itfaiye ve UMKE katıldı.

AFAD KONYA İl Müdürü Yıldız Tosun, senaryo gereği Ankara'dan Beyşehir'e kamp alanına gelen 15 üniversite öğrencisinden 10'unun dağ ve doğa yürüyüşü, 5'inin de gölde tekne gezisi yaptığını, hava şartları nedeniyle öğrencilerin, mahsur kalması, kaybolması ve suda boğulmaları içeren 5 ili kapsayan bölgesel bir masa başı ve saha tatbikatı gerçekleştirdiklerini söyledi. Tatbikatın her aşaması ise gerçeği aratmadı. (DHA)