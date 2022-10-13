BEYŞEHİR GÖLÜ'NDE VE DAĞDA KURTARMA TATBİKATI - Son Dakika
Üye Girişi

BEYŞEHİR GÖLÜ'NDE VE DAĞDA KURTARMA TATBİKATI

13.10.2022 19:13

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde gölde ve dağlık arazide senaryo gereği mahsur kalan öğrencileri kurtarmak için tatbikatı düzenlendi.

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde gölde ve dağlık arazide senaryo gereği mahsur kalan öğrencileri kurtarmak için tatbikatı düzenlendi.

AFAD tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) uygulanabilirliğini artırmak, ana ve destek çözüm ortağı kurumlarda farkındalık oluşturmak, planlardaki olası çalışma ve eksiklikleri tespit edebilmek amacıyla masa başı ve saha tatbikatı düzenlendi. Konya Valisi Vahdettin Özkan'ın başkanlığını yaptığı tatbikata başta Konya olmak üzere Afyonkarahisar, Aksaray, Niğde ve Karaman AFAD ekipleri ile polis, jandarma, itfaiye ve UMKE katıldı.

AFAD KONYA İl Müdürü Yıldız Tosun, senaryo gereği Ankara'dan Beyşehir'e kamp alanına gelen 15 üniversite öğrencisinden 10'unun dağ ve doğa yürüyüşü, 5'inin de gölde tekne gezisi yaptığını, hava şartları nedeniyle öğrencilerin, mahsur kalması, kaybolması ve suda boğulmaları içeren 5 ili kapsayan bölgesel bir masa başı ve saha tatbikatı gerçekleştirdiklerini söyledi. Tatbikatın her aşaması ise gerçeği aratmadı. (DHA)

YORUMLAR
500
Konya haberleri! Konya'da nefes kesen Bölgesel Masa Başı ve Saha Tatbikatı Konya haberleri! Konya'da nefes kesen Bölgesel Masa Başı ve Saha Tatbikatı Konya genel: Konya'da nefes kesen Bölgesel Masa Başı ve Saha Tatbikatı Konya genel: Konya'da nefes kesen Bölgesel Masa Başı ve Saha Tatbikatı
Kaynak: DHA

Türkiye, Konya, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEYŞEHİR GÖLÜ'NDE VE DAĞDA KURTARMA TATBİKATI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:31 Türk futbolundan tarihi başarı! 4 temsilcimiz, ülke puan sıralamasında büyük sıçrama yaşattı
00:06 TikTok, Suriyeli çocuklara yapılan bağışların büyük bir bölümüne el koydu
00:08 Sivasspor, deplasmanda Ballkani'yi 2-1 yenerek grupta liderliğe yükseldi
23:54 Trabzonspor, sahasında Monaco'yu 4-0 mağlup etti
23:38 Jorge Jesus'dan tarihi başarı! Fenerbahçe'ye Avrupa'da bir ilk yaşattı
23:34 Eski başkan Donald Trump, ABD Temsilciler Meclisi tarafından ifadeye çağrıldı
23:12 MEB tarafından başlatılan projede öğrencilere cinsel içerikli oyuncak dağıtıldı! Skandal olay sonrası soruşturma başlatıldı
23:09 AEK Larnaca galibiyeti sonrası konuşan Jorge Jesus, Türkiye-Yunanistan gerilimi sorusunu cevapladı: Olayları bilmiyorlar bile
23:07 "Dezenformasyonla Mücadele Düzenlemesi" TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı!
23:01 CHP lideri Kılıçdaroğlu, iktidara gelir gelmez yapacağı icraatı açıkladı: PayPal yasağını kaldıracağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 01:35:52. #1.12#
SON DAKİKA: BEYŞEHİR GÖLÜ'NDE VE DAĞDA KURTARMA TATBİKATI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement