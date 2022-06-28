Beyşehir Gölü'nde yasa dışı sülük avına ceza - Son Dakika
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Beyşehir Gölü'nde yasa dışı sülük avına ceza

28.06.2022 11:50
Beyşehir Gölü'nde yasa dışı sülük avına ceza

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, göl kıyısında yasa dışı olarak sülük avladığı tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, göl kıyısında yasa dışı olarak sülük avladığı tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Beyşehir Gölü Milli Parklar Şefliği ekiplerinin Beyşehir Gölü kıyılarında müşterek olarak gerçekleştirdiği koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında yasa dışı olarak sülük avı yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalandı. Göl kıyısındaki sığ alanda sazlıklar arasından toplanarak kavanozlara doldurulduğu saptanan 2 bin adet sülüğe ekipler tarafından el konuldu. Sülükler göl kıyısındaki doğal yaşam sahasına tekrar bırakılırken, yasa dışı av yaptığı belirlenen 2 kişi hakkında işlem başlatarak idari para cezası uyguladı. - KONYA

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Kaynak: İHA

Beyşehir Gölü, Hisarcık, Beyşehir, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyşehir Gölü'nde yasa dışı sülük avına ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyşehir Gölü'nde yasa dışı sülük avına ceza - Son Dakika
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