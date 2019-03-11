Son Dakika Haberleri: Beyşehir Gölü'ndeki Çeçen Adası'nda Ekim Mesaisi

Beyşehir Gölü'ndeki Çeçen Adası'nda Ekim Mesaisi

1 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü'nde tarımsal faaliyet yürütülen bazı adalarda, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte üreticiler gübreleme çalışmalarına başladı.

Beyşehir Gölü'ndeki Çeçen Adası'nda Ekim Mesaisi, System.String[]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü'nde tarımsal faaliyet yürütülen bazı adalarda, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte üreticiler gübreleme çalışmalarına başladı.

Beyşehir Gölü'ne sahili bulunan Çiftlik Mahallesinin açıklarında yer alan Çeçen Adası'nda ekimi yapılan buğday ve arpa gibi hububat ürünlerinin gübreleme faaliyetleri için duba üzerinde gölde traktör ve tarımsal aletler yüzdürüldü. Balıkçı teknelerinin motor gücüyle çekerek adaya ulaştırdığı duba üzerinde getirilen traktör ve zirai aletler, burada bir süre devam edecek gübreleme faaliyetlerinde kullanılacak. Güz döneminde adada ekimi yapılan hububat ürünleri, yaz döneminde ise hasat ediliyor. Hasat edilen ürünler, daha sonra yine göl yüzeyinde duba üzerinde taşınarak yerleşim merkezine naklediliyor. Adaya yaz döneminde hasat için kullanılacak biçerdöver de aynı yöntemle taşınıyor. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:01 Kaynak: İHA

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