Beyşehir Gölü'ndeki nilüfer bahçesi görenleri kendine hayran bırakıyor

Göl kıyısındaki Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesinde balıkçı limanında artık gezi tekneleri mesai yapıyor

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde bu yıl turizme kazandırılan Beyşehir Gölündeki nilüfer bahçesi ziyaretçi akınına uğruyor.

Sazlıklar arasından ilerleyen gezi tekneleriyle ulaşılabilen nilüfer bahçesi, su kuşlarının yanından geçerken yeşil dokusu ile de görenleri kendine hayran bırakıyor. Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan Beyşehir'in Çiftlik Mahallesi açıklarında yer alan nilüfer bahçesi yaz döneminde yörenin yeni çekim ve cazibe merkezi oldu. Geçtiğimiz yıl deneme turları düzenlenmeye başlayan nilüfer bahçesi artan ilgi üzerine bu yıl turizmin hizmetine kazandırıldı. Yörede geçimini balıkçılıkla kazanan avcılar ise bu sektöre yönelmeye başlarken yaz döneminde artan turizm hareketliliği de yüzlerini güldürdü. Balıkçı limanında artık bahçeye tur düzenleyen gezi tekneleri de mesai yapmaya başladı. Sadece Konya ve çevresinden değil, yurtdışından gelen gurbetçiler ile Türkiye'nin her köşesinden nilüfer bahçesini görmeye gelenler gördükleri doğal güzelliklerden etkileniyor. Teknelerle geldikleri nilüfer çiçeklerini yakından gören ziyaretçiler, doğal güzellikleri fotoğraflayarak sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Nilüfer bahçesi, fotoğraf topluluklarının da ilgisini çekerken, zaman zaman gelin-damat çekimleri için fotoğrafçılara da açık havada doğal fotoğraf stüdyosu olarak değerlendiriliyor.

Nilüfer bahçesine tur düzenleyen tekne sayısı arttı

Nilüfer bahçesine tekne turu düzenleyen İbrahim Erdoğan, aynı zamanda Beyşehir Gölü'nde balıkçılık yaptıklarını belirterek, ancak yaz döneminde nilüfer bahçesinin turizme kazandırılmasıyla birlikte meslektaşları ile birlikte turizm sektörüne yöneldiklerini anlattı. Geçen sene deneme turlarıyla başlayan bölgedeki turizm ve ziyaretçi hareketliliğinin artan ilgi üzerine bu yıl daha da ivme kazandığını aktaran ve nilüfer bahçesine tur düzenleyen tekne sayısının da artış gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, "Bu sene 3-4 aydır nilüfer bahçesine gezilerimizi, turlarımızı devam ettiriyoruz. Misafirlerimiz geliyor, onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin en büyük nilüfer bahçesinde sabah saat 8'de başlayan turlar akşam 6'ya kadar gün batımı anlarına kadar devam ediyor. Şu anda tekne sayımız 6-7 civarında, sırayla tura çıkıyoruz. Buranın sosyal medyada tanınmasıyla ve yapılan haberlerle ziyaretçi sayımız her geçen gün artıyor. Sadece Konya ve çevresinden değil Türkiye'nin her yanından ziyaretçiler geliyor. Hatta, yurtdışından gurbetçilerimiz de nilüfer bahçesini görmek için buralara geliyor. '8-10 senedir Beyşehir'e gelirim, burayı neden gelmedim' diyen misafirlerimiz oluyor. Ama bu sene resmi olarak turizme açıldı. Burası göle kıyısı olan Beyşehir ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki bir yer. Bu nilüfer bahçesi aslında çocukluğumdan beri olan yerel halk tarafından bilinen bir yerdi. Fotoğrafçılar ve bilenler geliyordu ama turizme açık değildi. Balıkçılar olarak sadece bizler biliyorduk. Buranın ismi konuldu, 'Beyşehir nilüfer bahçesi' olarak artık adlandırıyoruz. Balıkçı iken turizm sektörüne atılan bizler nilüfer bahçemize olan yoğun ilgiden dolayı çok memnunuz. Zamanla burası daha da tanınacaktır diye umut ediyoruz" dedi.

Nilüfer bahçesini görenler hayran kalıyor

Nilüfer bahçesi gezisine katılan ve yanında getirdiği tulumu eline alarak çaldığı enstrümanla doğal güzellikler arasında geziye katılan ziyaretçilere Karadeniz havası yaşatan ziyaretçilerden Berkay Kaya da, Beyşehir'e Gümüşhane'den arkadaşlarıyla gezi amacıyla geldiklerini belirtti.

Ziyaretçilerden Şerife Ünal da, nilüfer bahçesini Konya'dan görmeye geldiklerini anlatarak, "Etrafımızdan, aile çevresinden çok gelenler var buraya. Onların tavsiyesi ile geldik. Güzel, çok beğendik, teşekkür ediyoruz. Tulum çalan arkadaşımız da buraya renk kattı" ifadelerini kullandı.

Ziyaretçi ailelerden Ferhat Ünal ise, "Güzel bir yer, beğendik. Bu kadar güzel olacağını düşünmüyorduk" diye konuştu.