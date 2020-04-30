Beyşehir Gölü'nden Konya Ovası'na su verilmeye başlandı - Son Dakika

Beyşehir Gölü'nden Konya Ovası'na su verilmeye başlandı.

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası'na Nisan ayının sonuna gelinmesi ile birlikte Beyşehir Gölü'nden BSA kanalı vasıtasıyla su veriliyor.

Tarihi Taşköprü'deki regülatör kapaklarının açılmasıyla beraber halk arasında Çarşamba Kanalı olarak bilinen Beyşehir-Soğla-Apa (BSA) kanalı, göl sularıyla buluşturuldu.

Kanaldan akan sular Çumra'daki Apa Barajı'na kadar ulaşarak bölgedeki tarımsal alanlara sulama suyu ihtiyacı döneminde hayat veriyor.



Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nden yaz döneminin yaklaşması ile birlikte her yıl bu tarihlerde kanala su akışı sağlanıyor. Ancak, ilçede vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları suyun kanala salındığı tarihleri tarımsal sulama için daha erken bularak uygulamaya tepki gösteriyor.