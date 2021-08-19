Beyşehir Gölü'ne 900 bin sazan balığı bırakıldı - Son Dakika

Programa, Kaymakam Onur Yılmazer, Şarkikaraağaç Belediye Başkanı İsa Çakracı, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Banu Yalım, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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