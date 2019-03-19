Son Dakika Haberleri: Beyşehir Gölü'ne Yavru Sazan Takviyesi

Beyşehir Gölü'ne Yavru Sazan Takviyesi

20 dakika önce

Konya'nın Beyşehir ilçesine, göl sularına yavru sazan balık desteğinde bulunuldu.

Beyşehir Gölü'ne Yavru Sazan Takviyesi, System.String[]
Konya'nın Beyşehir ilçesine, göl sularına yavru sazan balık desteğinde bulunuldu.

Türkiye'nin en önemli tatlı su ürünü üretim merkezlerinden olan Beyşehir Gölü'ne yavru sazan balığı bırakıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen balıklandırma çalışmaları çerçevesinde, Beyşehir Gölü sularına 200 bin adet yavru pullu sazan balığı salındı. Yavru balıklar, göle sahili olan Gölyaka Mahallesi kıyılarında tatlı sulara bırakıldı.

Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt, Beyşehir Gölü'nün son birkaç yıldır balıklandırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığımız ile il ve ilçe müdürlüklerimize gölümüzün balıklandırılmasına yönelik yürüttüğü faaliyetlerden dolayı camiamız adına teşekkür ediyoruz. Yürütülen bu çalışmalarla inşallah yakın zamanda gölümüzdeki balık stokları beklentimiz olan daha da üst seviyelere gelmiş olacak. İnşallah, bu da geçimini balıkçılıktan temin eden avcılarımıza daha fazla gelir imkanı sunmuş olacak. Tüm balıkçılarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:05 Kaynak: İHA

Konya, Beyşehir, Güncel
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