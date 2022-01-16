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Son dakika! Beyşehir Gölü'nün kıyı kesimleri buzla kaplandı - Son Dakika

Son dakika! Beyşehir Gölü'nün kıyı kesimleri buzla kaplandı

16.01.2022 13:05

Son dakika haberine göre Beyşehir Gölü kıyılarının yüzeyi aşırı soğuklar nedeniyle buzla kaplandı.

Beyşehir Gölü kıyılarının yüzeyi aşırı soğuklar nedeniyle buzla kaplandı.

Beyşehir ilçesinde, günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı yerini soğuk havalara bıraktı. Gece eksi 12 dereceleri gören Beyşehir ilçesinde bulunan göl kıyılarının yüzeyi buz tuttu.

Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynağı olan Beyşehir Gölü'ndeki balıkçılık faaliyetleri de kıyılardaki buzlanma ve şiddetli soğuklar nedeniyle olumsuz etkilendi. Gölde balıkçılık yapan avcılar, av faaliyetlerine ara verirken, limanlardaki balıkçı tekneleri de buzlar arasında kaldı.

Göl kıyılarının kış mevsiminde ikinci kez donmasının ardından vatandaşlar ile fotoğraf tutkunları da sahil kesimine akın etti.

Bazı vatandaşlar gölde yaşam süren su kuşlarını simit ve ekmek parçalarıyla beslemeye çalışırken, bazıları da donmuş göl kıyılarında fotoğraf çektirdi.

Kıyıları buz tutan göl kenarındaki sahilde arkadaşlarıyla yürüyüş yaptığını belirten Adnan Kavaklı, "Bu havalarda ağ serilmesi mümkün değil. Tekneler de göle açılamaz. Kuşlar da gördüğünüz gibi buzun üzerinde yiyecek toplamaya çalışıyor." dedi.

Son dakika! Beyşehir Gölü'nün kıyı kesimleri buzla kaplandı
Son dakika! Beyşehir Gölü'nün kıyı kesimleri buzla kaplandı
Son dakika! Beyşehir Gölü'nün kıyı kesimleri buzla kaplandı

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Beyşehir Gölü, Türkiye, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Beyşehir Gölü'nün kıyı kesimleri buzla kaplandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Beyşehir Gölü'nün kıyı kesimleri buzla kaplandı - Son Dakika
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