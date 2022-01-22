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Beyşehir Gölü'nün martıları yiyecek bulamayınca çöplüğe uçtu - Son Dakika

Beyşehir Gölü'nün martıları yiyecek bulamayınca çöplüğe uçtu

22.01.2022 10:07

Türkiye'nin önemli kuş cennetleri arasında gösterilen Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda yaşam süren martılar, Konya'nın Beyşehir ilçesinde günlerdir etkisini gösteren ağır kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı çekince, ilçe çöplüğüne akın etti.

Türkiye'nin önemli kuş cennetleri arasında gösterilen Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda yaşam süren martılar, Konya'nın Beyşehir ilçesinde günlerdir etkisini gösteren ağır kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı çekince, ilçe çöplüğüne akın etti.

Beyşehir Gölü'nde küçük balıklar, yengeç ve yumuşakçalarla beslenen martılar, özellikle havaların soğuduğu kış mevsiminde sürüler halinde kent merkezindeki kıyılara akın ediyor.

Martılar, hava sıcaklıklarının eksi 14 dereceye kadar düşmesinin ardından göl kıyılarının buz tutması ve ilçedeki alanların kar örtüsü altında kalması nedeniyle yiyecek bulamadı.

Sürüler halinde Şamlar Mahallesi yolu üzerindeki ilçe çöplüğüne akın eden martılar, çöplük üzerinde kanat çırparken havadan görüntülendi.

Martılar, Beyşehir ilçe merkezinin evsel atıklarının döküldüğü çöplükte diğer türlerle birlikte beslenmeye çalıştı.

Beyşehir Gölü'nün martıları yiyecek bulamayınca çöplüğe uçtu
Beyşehir Gölü'nün martıları yiyecek bulamayınca çöplüğe uçtu
Beyşehir Gölü'nün martıları yiyecek bulamayınca çöplüğe uçtu
Beyşehir Gölü'nün martıları yiyecek bulamayınca çöplüğe uçtu

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Beyşehir Gölü, Beyşehir, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyşehir Gölü'nün martıları yiyecek bulamayınca çöplüğe uçtu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyşehir Gölü'nün martıları yiyecek bulamayınca çöplüğe uçtu - Son Dakika
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