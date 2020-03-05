Beyşehir Gölü'nün sportif balıkçılık avlanma alanları yeniden belirleniyor - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü konumundaki Beyşehir Gölü'nde sportif amatör balıkçılık alanları yeniden belirleniyor.

Beyşehir Kaymakamlığının evsahipliğinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Öğretmenevi toplantı salonunda Beyşehir Gölü'nün sorunları ve amatör balıkçılık sahalarının yeniden belirlenmesi konusunda istişare toplantısı düzenlendi.

İlgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, yapılan istişareler sonucunda Beyşehir Gölü'ndeki sportif amatör olta balıkçılığı yapılacak sahaların yeniden belirlenmesi karara bağlandı.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, toplantıda yaptığı konuşmada, sportif amatör balıkçılığın önemine vurgu yaptı.

Beyşehir Gölü'nde yürütülen amatör avcılık faaliyetlerinin, gölün korunmasına ve sahiplenilmesine katkı sağlayacağını belirten Özdemir, "Amatör avcılığı bölgemizde ne kadar çok yaygınlaştırabilirsek, halka açabilirsek insanlarımızın balık ve gölle bütünleşmesi çok daha kolay olacak. Bana göre zarar değil, fayda getirecek." dedi.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi Müdürü Yücel Doğan ise, Beyşehir Gölü'nün ticari olarak kiraya verilmesinin ardından amatör balıkçılık sahalarının da tesbiti amacıyla biraraya geldiklerini aktardı.

AVRASYA Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Başkanı İlhan Bal da sportif amatör balıkçılıkla ilgili bazı taleplerinin olduğunu dile getirerek, Beyşehir Gölü'ndeki 5 adanın ise botla amatör sportif balık avcılığına açılmasını istediklerini belirtti.

Toplantıda, Beyşehir Gölü'nde son dönemde yaygınlaşan elektroşokla balık avcılığına yönelik Avrasya Federasyonu tarafından başlatılan girişimler neticesinde ilgili kurumlar tarafından uygulanmaya başlanılan yeni tedbir ve yürütülen çalışmalar da gündeme geldi. Bu konuda, çevre cezalarının da uygulanmaya başlamasıyla birlikte caydırıcılığın arttığı ancak hapis cezası getirilmesinin katliam olarak nitelendirilen bu yöntemlerin tamamen önlenmesinde önemli bir etken olacağı vurgulandı.

Toplantıya, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.