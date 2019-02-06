Son Dakika Haberleri: Beyşehir Gölü'nün Su Seviyesi Yağışlarla Yükseldi

Beyşehir Gölü'nün Su Seviyesi Yağışlarla Yükseldi

37 dakika önce

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'ndeki su seviyesinin kış mevsiminde gelen yağışlarla beraber giderek yükseldiği bildirildi.

Beyşehir Gölü'nün Su Seviyesi Yağışlarla Yükseldi, System.String[]
Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'ndeki su seviyesinin kış mevsiminde gelen yağışlarla beraber giderek yükseldiği bildirildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, geçen yıl yaşanan kurak dönem dolayısıyla artan tarımsal sulama talebi ve yaz sıcaklarıyla artan buharlaşma kayıpları sebebiyle su seviyesi önemli ölçüde düşüş gösteren Beyşehir Gölü'nde doluluk oranının kış mevsiminde gelen yağışlarla beraber gözle görülür ölçüde artış gösterdiğini söyledi.

2018 yılının sonbahar dönemi ve ardından başlayan kış döneminde etkili olan kar ve yağmur yağışlarının ilçede tarımsal alanlara bereket getirdiğini, Beyşehir Gölü'ne de adeta ilaç gibi geldiğini belirten Başkan Özaltun, "Beyşehir Gölü Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü konumunda. Konya Ovası ile göle kıyısı olan Isparta'nın yerleşim merkezindeki tarımsal alanlara da yaz döneminde sularıyla hayat veriyor, bereket sunuyor. İlçemizin de içme suyu ihtiyacını karşılayan önemli bir içme suyu havzası konumunda bulunuyor. Bu nedenle önemini anlatmaya gerek yok. Dolayısıyla doluluk oranı ve su seviyesi durumu bizler için, bölgemiz için çok önemli. Son yağışlarla birlikte Beyşehir Gölü'nü besleyen dere ve kaynaklardan önemli ölçüde bir su akışı var. Ayrıca, yağışlar yönünden yine bereketli bir dönem yaşayan komşu ilçe Derebucak ilçemizden Gembos Derivasyonu vasıtasıyla gölümüze aktarılan sular da Türkiye'nin en büyük tatlı su gölüyle buluşmasını sürdürüyor. Dağlardaki eriyen kar suları ve yağmur yağışlarının olumlu etkilerini daha kış ortasında gözlemlemeye başladık. Yaz döneminde kent merkezimizdeki göl kıyısında yaşanan o görmek istemediğimiz çekilme manzaraları da değişmeye başladı. Kıyı kesim sularla dolarken, son yağışlar gölümüze adeta hayat verdi. Beyşehir Gölü'nde su seviyesinin artmasını Belediyemizin drone çekimleriyle de gözler önüne serdik. İnşallah, bu yağışlar kış mevsiminin bu son günlerinde ve ilkbahar döneminde de devam ederse su seviyesi ve doluluk yönünden Beyşehir Gölü yine eski özlenen günlerine dönecektir diye umut ediyoruz. Cenab-ı Allah'tan sadece bölgemize değil, ülkemizde ihtiyaç olan her alana, her bölgeye afetinden koruyarak bol yağışlar vermesini diliyoruz" ifadelerini kullandı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:27 Kaynak: İHA

Murat Özaltun, Türkiye, Beyşehir, Güncel
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