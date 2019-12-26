Beyşehir Gölü'nün temizliği için 15 milyon liralık kaynak ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyşehir Gölü'nün temizliği için 15 milyon liralık kaynak ayrıldı - Son Dakika

Beyşehir Gölü'nün temizliği için 15 milyon liralık kaynak ayrıldı

6 saat önce

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Beyşehir Gölü'nün temizlik çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde 2020 yılı bütçesinden 15 milyon liralık bir kaynağın ayrılmasının kararlaştırıldığını belirtti.

Beyşehir Gölü'nün temizliği için 15 milyon liralık kaynak ayrıldı, System.String[]

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Beyşehir Gölü'nün temizlik çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde 2020 yılı bütçesinden 15 milyon liralık bir kaynağın ayrılmasının kararlaştırıldığını belirtti.

Milletvekili Samancı yaptığı yazılı açıklamada, "Tüm hemşehrilerimizin de vakıf olduğu üzere Beyşehir Gölü, bizim gündemimizden hiç düşmeyen bir konudur." dedi.

Beyşehir'e yapılan yatırımların öncelikle verdikleri sözlerin ürünü olduğunu aktaran Samancı, açıklamasının devamında şunlara yer verdi:

"Muhalefetin son günlerdeki tek gündemi olan, farklı algılar ve yanlış bilgilendirmelerle siyasi malzeme olarak kullanmaya gayret ettiği Beyşehir Gölü'nün temizlenmesi ile ilgili konu, aslında Bakanlığımız ile uzun süredir istişarelerimizin sonucu olarak programa alınan bir husustur.

Milletvekillerimiz ve il teşkilatımızla birlikte Sayın Bakanımız ile yaptığımız görüşmeler sonucu bahse konu temizlik için 2020 bütçesinden 15 Milyon liralık bir kaynağın ayrılması ve bu kaynağın ilk 5 Milyon liralık kısmının önümüzdeki günlerde, kalan kısmının ise peyderpey Konya Büyükşehir Belediye'sine aktarılarak Bakanlık ve Büyükşehir Belediyemizin ortaklaşa yürüteceği proje ile gölün temizliğinin yapılması kararı verilmiştir."

Gülay Samancı, Beyşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:14 Kaynak: AA
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