Beyşehir Gölü projeleri ele alındı - Son Dakika

Konya Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürü Gültekin Aksan, Beyşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Bir süre önce 8. Bölge Müdürlüğü'ne atanan Aksan, Beyşehir Milli Parklar Şefi Fatih Demir ile birlikte Belediye Başkanı Adil Bayındır'ı makamına ziyaret etti.

Başkan Bayındır, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Aksan'a yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Ziyarette, Beyşehir Gölü Milli Parkı sahası içerisinde Beyşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen Karaburun Günü Birlik Kullanım Alanı, İskele Günü Birlik Kullanım Alanı projeleri hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.