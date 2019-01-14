Beyşehir Gölü Sahilinde Yeni Çekim Merkezi

Beyşehir Belediyesi
tarafından, ilçe merkezindeki Beyşehir Gölü sahilinde oluşturulan yeni yürüyüş ve gezi yolunun vatandaşların yeni çekim merkezi haline geldiği belirtildi.
Belediye Başkanı Murat Özaltun
, Beyşehir Gölü kıyısında Jandarma
burnu mevkisi olarak bilinen alanın yürüttükleri çalışmalarla çehresinin değiştiğini söyledi.
Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı'nın da bulunduğu Jandarma burnu bölgesinde ilgili birimlerin yürüyüş ve gezi yolu düzenlemesi için haftalarca devam eden bir çalışma yaptıklarını vurgulayan Özaltun, daha önce toprak yol olan bu alanda Beyşehir'de ilk kez baskı beton uygulaması gerçekleştirdiklerini belirtti.
Özaltun, "Burada yürütülen proje çerçevesinde oluşturduğumuz gezi ve yürüyüş yolumuzun baskı beton çalışmalarının tamamlanmasının ardından peyzaj çalışmaları gerçekleştirildi. Vatandaşlarımızın istifadesi için kameriyeler yerleştirildi. Bu bölgeye gece aydınlatması sistemi de kuruldu. Jandarma Bot Komutanlığı'nın bahçesi de bu proje kapsamında aynı çalışmalar içerisine dahil edildi. Ayrıca, amatör olta meraklılarının av için tercih ettiği, balıkçı teknelerinin de liman olarak kullandığı bu mevkide balıkçı teknesi ve diğer teknelerin göle indirilmesi ya da karaya çıkarılmasının kolaylıkla sağlanması için özel bir rampa oluşturuldu. Burada yürütülen tüm çalışmalar Beyşehir Belediyesi'nin kendi birimlerinde, kendi imkanlarıyla gerçekleştirildi." diye konuştu.
Oluşturdukları gezi ve yürüyüş yolu projesinin tamamlanmasının ardından vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören bir alan haline geldiğini vurgulayan Özaltun, şunları kaydetti:
"Bu bölge hem gezi ve yürüyüş yolu hem de vatandaşlarımızın ve şehrimize gelen yabancı ziyaretçilerin Beyşehir Gölü manzarasını, doğal güzelliklerini ve akşam saatlerinde Beyşehir'in meşhur gün batımını izleyebilecekleri, oturup hoş vakit geçirebilecekleri nezih bir alan haline dönüştürüldü. Bu mevkide zaman içerisinde hayata geçirmeyi planladığımız çeşitli projeler de bulunuyor. Örneğin, burada hazırladığımız bir Göl Feneri Projemiz var. Vatandaşlarımızın da çok beğeneceğine inandığımız bu projemizi, önündeki yasal engelleri aşmamız halinde gerçekleştirmeyi çok arzu ediyoruz. Bu alanın kısa zaman içerisinde ilçemizin yeni bir çekim merkezi haline geldiğini görmek bizleri de çok mutlu ediyor."