Beyşehir Gölü ve çevresinde 167 tür kelebek yaşıyor
KONYA'daki Beyşehir Gölü çevresindeki kelebeklerin fotoğrafını çeken doğa fotoğrafçısı Namık Kemal Kortan, bölgede 167 kelebek türünün yaşadığını söyledi.
KONYA'daki Beyşehir Gölü çevresindeki kelebeklerin fotoğrafını çeken doğa fotoğrafçısı Namık Kemal Kortan, bölgede 167 kelebek türünün yaşadığını söyledi.
Eskişehir'de oturan, 40 yıldır doğa fotoğrafçılığı yapan Namık Kemal Kortan, Beyşehir'e gelerek aynı adı taşıyan göl ve çevresinde yaşamını sürdüren kelebeklerin fotoğrafını çekti. Kortan, Beyşehir Gölü ve çevresini tercih etme nedeninin de coğrafi konumu nedeniyle kelebek türlerinin bu bölgede yoğun olmasından kaynaklandığını kaydederek, şöyle konuştu: "Beyşehir'i seçmemizdeki nedenlerden biri coğrafi konumu, gölü, yüksekliği, yaylası, dağları var. Bunlar hem biz doğa fotoğrafçıları için hem de kuş ve kelebek için ayrı bir fazlalık getiriyor. Bu bölgede kelebek türü fazla. Biz doğa fotoğrafçıların oluşturduğu Türkiye Anonim Kelebekler (TRAKEL) adlı internet sitesi var. Son yıllarda bu bölgeye gelen arkadaşlarımız çektiği fotoğrafları siteye yüklüyorlar. Buradan elde ettiğimiz verilere göre Beyşehir Gölü ve çevresinde 167 tür kelebek yaşıyor. Burada yaşam şartları daha fazla ve nem var, bitki örtüsü farklı bu da kelebek türünü arttırıyor. Yaptığımız araştırmalarda bu bölgede yaşayan kelebek türlerine yönelik çalışma yapılmamış. Buranın Türkiye'de kelebek türü fazla olan bölgeler arasında ilk 5'te yer alacağına inanıyorum. 167 güzel bir rakamdır. Bunun sebebi de Macaristan'da 150 kelebek türünün olduğunu biliyorum. Bir il ve ülkeye kıyasla Konya tür açısından daha zengindir. Bu bir zenginliktir. Eko turizme etkisi de vardır."
?
Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 10:34 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Beyşehir Gölü ve çevresinde 167 tür kelebek yaşıyor - Son Dakika
Son Dakika 11:12 Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu 11:11 Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak 11:07 Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor 11:05 Cumhurbaşkanı kararıyla KDV ve kira stopaj indirimi 2 ay daha uzadı 11:03 Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular! 10:59 Asma kattan düştü, telefonla konuşmayı sürdürdü! O anlar kamerada 10:54 Talihsiz ölüm! 63 yaşındaki adam evinin bahçesinde bulundu 10:43 Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in takımın başına geçmemesini sağlayacak formülü buldu 10:43 Mustafa Cengiz'in formülü, Fatih Terim'in takımın başına geçmesini engelleyecek 10:39 İlker Kaleli'nin dönüm noktası! Bir diziyle hayatı değişti 10:35 Trafik sigortasında 'İyi sürücüye düşük fiyat' uygulaması geliyor 10:30 Dolar rekor kırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz açıklamasının ardından dolar 8,81'i buldu 10:18 Köpeklerini kurtarmak için ayıyı elleriyle itti! 10:17 "İlişki sırası bendeydi" diyerek evli sevgilisini öldüren kadına, müebbet hapis talebi 10:12 Rasim Ozan'dan, eşi Nagehan Alçı ile tartışan Ümit Kocasakal için şok ifadeler: Bunlar bizim köpeğimiz