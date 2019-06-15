Son Dakika Haberleri: Beyşehir Gölünde av yasağı sona erdi
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Beyşehir Gölünde av yasağı sona erdi

3 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölünde üç aydır süren su ürünleri av yasağı son buldu.

Beyşehir Gölünde av yasağı sona erdi, System.String[]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölünde üç aydır süren su ürünleri av yasağı son buldu.

Beyşehir Gölünde sürdürülebilir bir balık neslinin devamı için her yıl üreme dönemi olan 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında su ürünleri avlanma yasağı uygulanıyor. Türkiye'nin en önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden olan Beyşehir Gölünde bu yıl da 15 Mart tarihinde başlayan av yasağı, 15 Haziran 2019 tarihi itibariyle sona erdi. Beyşehir Gölünde balıkçılıktan geçimini sağlayan avcılar, yasağın sona ermesi dolayısıyla tekneleriyle göl sularına açılarak yeni sezona merhaba dedi. Göl sularına ağlarını sermeye başlayan avcılar, yeni sezondan umutlu olduklarını belirtti. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ise balıkçılara sürdürülebilir bir balıkçılık için serbest zamanda kurallara uygun olarak ve boy limitlerine riayet ederek avlanma yapması yönünde uyarılarda bulundu. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:09 Kaynak: İHA
Beyşehir, Güncel
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