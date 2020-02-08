Beyşehir Gölünde avcılara denetim - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyşehir Gölünde avcılara denetim - Son Dakika

Beyşehir Gölünde avcılara denetim

6 saat önce

Beyşehir Gölünde iskelede boy limiti altında ve limit sayısının çok üzerinde yavru tatlı su levreği avı yaptığı öne sürülen 3 oltacıya 3 bin lira idari para cezası uygulandı.

Beyşehir Gölünde avcılara denetim, System.String[]

Beyşehir Gölünde iskelede boy limiti altında ve limit sayısının çok üzerinde yavru tatlı su levreği avı yaptığı öne sürülen 3 oltacıya 3 bin lira idari para cezası uygulandı.


Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı'nın hemen girişindeki halk arasında "jandarma burnu" olarak bilinen göl kıyısındaki iskele üzerinde olta ile balık avlayanlara yönelik olarak denetim yaptı. İskele üzerinde yapılan olta avı esnasındaki kontrollerde göl sularına olta atarak avlandığı belirlenen ve kovaların içerisine alıkonulan çok sayıda yavru levrek balığı tespit edildi. Tatlı su levreklerinin çok küçük yavru ve büyüme çağında olduğunu belirleyen ekipler, yapılan ölçümlerde 26 santimden küçük olmaması gerekirken 10-15 santim arasında boya sahip olduğunu saptadıkları yaklaşık 60 balığa el koydu. Balıklardan canlı olanlar ise göl sularına tekrar bırakıldı.


Üç olta avcısına boy limiti altında balık avladığı ve limitlerin üzerinde çok sayıda balık tuttuğu gerekçesiyle kişi başı 500 lira idari para cezası kesildi. Olta avının yapıldığı göl kıyılarının milli park alanı olması sebebiyle ceza iki katı olarak uygulanarak toplamda 3 bin lira olarak uygulandı. - KONYA

Beyşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 8 Şubat 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Edirne'de korkutan görüntü! Hava sıcaklığı düştü, kuşlar donarak öldü Eşini darbeden kocaya 3 bin TL para cezası 6,8 ile sallanan Elazığ'da baraj gölü üzerindeki görüntü şaşırttı

Son Dakika Haberleri
23:05 ABD'li Instagram modeli Natalie Roush, paylaşım başına 3 bin sterlin kazanıyor
22:52 Aldatılan kadın, eşini dövdüğünü Esra Erol'da itiraf etti
21:35 Demet Akalın aşka geldi! Sosyal medyada ünlü çifte büyük ilgi
21:12 Atina tatilinden yeni kare! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı tam gaz sürüyor
19:41 Ünlü manken umreye gitti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 23:10:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyşehir Gölünde avcılara denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]