Son Dakika Haberleri: Beyşehir Gölünde derinlik 26 metreden 6 metreye düştü (2)
Son Dakika Güncel Beyşehir Gölünde derinlik 26 metreden 6 metreye düştü (2) - Son Dakika

Beyşehir Gölünde derinlik 26 metreden 6 metreye düştü (2)

6 saat önce

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTITarım ve Orman Bakanlığı, Beyşehir Gölü'nün derinliğinin 26 metreden 6 metreye düşmesinin, yanlış balık üretimi politikasından olduğu iddiasına ilişkin açıklama yayımladı.

Beyşehir Gölünde derinlik 26 metreden 6 metreye düştü (2), System.String[]

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Tarım ve Orman Bakanlığı, Beyşehir Gölü'nün derinliğinin 26 metreden 6 metreye düşmesinin, yanlış balık üretimi politikasından olduğu iddiasına ilişkin açıklama yayımladı. Söz konusu iddianın doğru olmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Beyşehir Gölü'nde hatalı balık üretiminin, et yiyen balıkların çokluğunun otlanmaya ve göl su seviyesinin düşmesine neden olduğu haberinin bilimsel dayanağı olmadığı gibi doğruluğu da söz konusu değildir. Beyşehir Gölü'nde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından omnivor sazan balığı dışında balıklandırma yapılmamakta, ayrıca gölde et yiyen balık üretimi yapılmamaktadır. Hatta ülkemizdeki doğal göllerin hiç birinde ticari amaçlı balık yetiştiriciliğine de izin verilmemektedir. Beyşehir Gölü'nde ekonomik öneme sahip sudak balığı uzun yıllardır bulunmakta olup otlanmaya sebep olması söz konusu değildir. Göldeki otlanmanın esas sebebi; göle besin tuzlarının fazlaca taşınmasından kaynaklandığı, su seviyesindeki düşüşün ise yağışlardaki azalma ve kullanım amacıyla gölden su çekilmesinden kaynaklandığı değerlendirilmektedir."


Beyşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 11:29 Kaynak: DHA
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